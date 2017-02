Pôdu má pred skupovaním cudzincami chrániť ústava

„Toto je asi prvý takýto závažnejší atak ochrany pôdy cez ústavu. Lebo to je ten zákon, ktorý by mal dávať rámec k ďalším zákonným opatreniam, ktoré podľa môjho názoru nám tu chýbajú, respektíve máme ich, ale neuplatňujeme ich tak, ako by mali byť uplatňované,“ povedal v rozprave k návrhu novely ústavného zákona z dielne Slovenskej národnej strany (SNS) poslanec Martin Fecko (OĽaNO). Za podporu návrhu novely ústavy mu poďakovala aj Eva Antošová z SNS.

Podľa národniarov sa pod špekulatívnym nákupom rozumie nákup poľnohospodárskej pôdy s cieľom nevyužívať ho na poľnohospodárske účely, čo môže ohroziť postavenie domácich farmárov. "Po prijatí tejto ústavnej zmeny bude možné zákonom ustanoviť, že pôda bude môcť byť iba vo vlastníctve určitých zákonom stanovených osôb,“ uviedol podpredseda SNS Jaroslav Paška. V ústave by sa tak mala zakotviť definícia pôdy ako neobnoviteľného prírodného zdroja. Národniari tým chcú zároveň zabrániť, aby sa pôda vnímala ako tovar, ktorý môže hocikto kúpiť.

Predkladatelia argumentujú tým, že chcú vytvoriť podmienky na ochranu pôdy pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske aktivity. Zákonom chcú podporiť dlhodobé koncepčné riešenie zvýšenia potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky a podielu slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu.

„Pôdu sme dostali, Slováci, do správcovstva od toho najvyššieho,“ povedal Fecko s tým, že podľa neho by pôdu nemali kupovať ľudia zo zahraničia. Dodal, že o pôdu sa majú vlastníci patrične starať. Anna Zemanová z SaS uviedla, že nie je podstatné, kto pôdu vlastní, ale ako sa k pôde správa „Jeden z najhorších správcov je štát. Najlepšie pôdy dáva pre investície. Automobilka Jaguar dostala jednu z najlepších pôd Slovenska. Teraz chceme obmedzovať práva ľudí, ktorí by sa lepšie o pôdu starali?“ pýta sa poslankyňa.

Poslanec za SaS Alojz Baránik doplnil, že liberáli zákon nepodporia. „Keď sa hovorí o tom, že u nás je pôda skupovaná cudzincami, čo s ňou urobia? Za akú cenu pôdu kupujú? My sme si to zariadili tak, že ľudí udržiavame v chudobe, a to je to, čo má priamy dopad na ceny pozemkov. Pôda tam, kde je bohatsvo, bude drahšia ako tam, kde bohatstvo nie je. Netreba robiť závery, že treba zakázať niekomu, aby vnášal kapitál zo zahraničia na Slovensko tým, že kúpi. Pôdu si nikto zo Slovenska nevezme,“ povedal Baránik s tým, že je lepšie ak pôdu kúpi cudzinec, ako keď zostane vo vlastníctve štátu, ktorý sa správa nezodpovedne a o pôdu sa nestará. Poslanec Peter Antal (Most-Híd) vidí problém skupovania pozemkov cudzincami v tom, že produkty, ktoré sa tam dopestujú podľa neho skončia niekde inde a nie na Slovensku.

Antošová v záverečnom slove uviedla, že po prijatí novely ústavného zákona následne predložia ďalšie zákony, ktoré budú pôdu chrániť. Zástupcovia SNS zároveň pripustili, že sú pod tlakom Európskej únie pre v súčasnosti platný zákon o nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy. Európska komisia začala pre právnu úpravu v marci 2015 konanie vo veci porušenia predpisov.

Podľa zákona o nadobúdaní pozemku má prednosť osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt alebo sídlo najmenej desať rokov a vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky v rovnakej obci, ďalej osoba zo susednej obce, osoba bez ohľadu na miesto podnikania. Ak žiadna z týchto osôb neprejaví o pozemok záujem, môže ho jeho vlastník previesť inej osobe, avšak len za podmienky, že má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej desať rokov.