Štyri dni napätia v koalícii

Už v najbližších dňoch sa majú zísť šéfovia vládnych strán, aby hovorili o zámere SNS zmeniť zákon o regulácii sieťových odvetví či o úvahe vytvoriť štátny energetický holding. Ďalšou možnosťou je vytvorenie osobitnej sekcie na ministerstve hospodárstva, ktorá má dozorovať hospodárenie v distribučných energetických spoločnostiach.

Dianie v koalícii sa začalo dramatizovať tento týždeň v pondelok. Z koaličnej rady sa partneri rozišli s tým, že šéf regulačného úradu zostane vo funkcii a premiér Robert Fico bude ďalej sledovať situáciu, ako sa naplnia sľuby Holjenčíka, že sa ceny elektriny vrátia na úroveň roka 2016. Všetko sa však o niekoľko hodín zmenilo.

Danko sa rozhodol zavolať predsedu regulačného úradu do parlamentu, kde mal ceny energií vysvetľovať a poslanci ho mali vyzvať na odstúpenie. Nakoniec Holjenčík vo štvrtok odstúpil sám po stretnutí s premiérom.

V spore o ceny energií sa posledné dni snažil najhlasnejšie vystupovať Danko. V piatok v Rádiu Expres hovoril, že pôvodcom problému je práve šéf regulačného úradu. "Pán Holjenčík spôsobil problém medzi mnou a pánom Ficom, že v komunikácii to viazne,“ konštatoval líder SNS.

Predseda Mostu-Híd Béla Bugár Pravde povedal, že osobné spory vždy boli, nesmú však prerásť do sporu medzi koaličnými stranami, lebo sa ťažšie urovnávajú. "Som zástancom diskusií a komunikácie na koaličnej rade. Som presvedčený, že ak sa bude využívať priestor koaličnej rady aj na prezentovanie tvrdších názorov, potom nevzniknú takéto nedorozumenia a aj napätia,“ zdôraznil Bugár. Podľa prvého podpredsedu SNS Jaroslava Pašku bolo potrebné niektoré veci viac vykonzultovať.

"Premiér Fico mal pocit, že je ešte časová rezerva, aby sa zorientoval v probléme fungovania regulačného úradu. Pán Holjenčík sa nakoniec vzdal funkcie. My sme mali pocit, že je to problém, ktorý treba riešiť operatívne, odkladanie a hľadanie ospravedlnení práce úradu sa nám javilo už ako nevhodné,“ konštatoval Paška. Premiér Fico vo štvrtok komentoval dianie v koalícii iba stroho: "Nevidím žiadny dôvod na nervozitu.“

Politológ Michal Horský považuje kauzu regulačného úradu za "amatérsku politickú hru, kde každý z hráčov hral málo dôveryhodne“. "Nezávislý úrad sa rozhodol o niekoľko sto percent zvýšiť poplatky ľuďom, potom vláda, zdôrazňujúc nezávislosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, prinútila Holjenčíka, aby cenové rozhodnutie o energiách obrátil na hlavu.

Opozícia, predovšetkým OĽaNO a SaS, sa kauzy chytila a usvedčuje z nepodarenej akcie vládnu koalíciu, hlavne Roberta Fica a Andreja Danka. Nakoniec predseda vlády trhá faktúry, predseda parlamentu a SNS radikálne žiada abdikáciu úradníka z čela regulačného úradu a celá verejnosť je znechutená,“ zhodnotil Horský.

Faktom je, že napätie okolo cien energií sa neprejavilo na práci vlády ani parlamentu. "K ich zablokovaniu nedošlo, ale od napätia je ku kríze plynulý prechod. Komunikácia na úrovni dvoch predsedov strán Smeru a SNS však nie je štandardná, tá situácia sa zhoršuje,“ mieni politológ Tomáš Koziak.

V koalícii sa už v minulosti objavili nezhody, ale vládni politici ich nenechali vyrásť do širších rozmerov. Príkladom bol návrh ministra kultúry Mareka Maďariča zo Smeru zvyšovať koncesionárske poplatky pre RTVS. Národniari proti tomu vystúpili a od poplatkov sa ustúpilo minimálne do leta, keď bude známy nový šéf RTVS.

Okrem toho však boli aj iné situácie, keď Danko reagoval na ľudí zo Smeru kriticky. Vlani sa písalo o tom, že chcel vyhodiť z kancelárie premiérovho poradcu a poslanca Erika Tomáša. Vraj mal štvať proti nemu. Tiež v decembri Danko v TA 3 povedal, že minister Maďarič a Tomáš "robia všetko preto, aby došlo k zhoršeniu vzťahov“.

A rovnako sa pustil do Tomáša aj v týchto dňoch. "Odporúčam všetkým predstaviteľom vládnej koalície zachovať si chladnú hlavu, akékoľvek škriepky nahrávajú našim rivalom. Stabilita vládnej koalície je dôležitá a nikdy by som nepodnikol žiadny krok, ktorý ju naruší,“ reagoval včera pre Pravdu Tomáš na vyjadrenia Danka.

Otázkou je, ako sa budú vyvíjať ďalej vzťahy medzi Smerom a SNS. Šéf tretej koaličnej strany Mostu-Híd Bugár hovorí, že základom je problémy si vydiskutovať a byť pripravený na kompromisy. "Každý si musí uvedomiť, že je to ako vo futbale. Ak chcem úspešne streliť jedenástku, tak musím byť hráčom a nesedieť na lavičke a čakať, kedy sa dostanem na ihrisko,“ poznamenal.

Podľa politológa Koziaka treba dať vzťah medzi Smerom a SNS do širšieho kontextu, ktorý sa netýka aktuálne len cien energií. Zdôraznil, že obidve strany súperia aj o spoločného voliča, čo môže byť zdroj napätia v koalícii.

"Sme ešte stále na začiatku volebného obdobia. Je veľmi silný záujem všetkých koaličných strán užívať si plody vládnutia, majú pohodlnú väčšinu v parlamente. Bolo by preto v rozpore so zdravým rozumom, keby teraz na začiatku funkčného obdobia vyhnali nezhody do takej intenzity, že by mohli skončiť až rozpadom vlády,“ zhodnotil politológ. Podľa neho sa vládne strany len navzájom oťukávajú, kam až môžu zájsť, ale ako bude prichádzať koniec volebného obdobia, budú politicky hrať čoraz viac len na seba.