Fico: EÚ by mala zaujať stanovisko k sankciám voči Rusku ešte pred USA

„Ja sa veľmi teším na moment, keby došlo k tomu, že Spojené štáty povedia, že sankcie sa rušia, tak potom čo urobíme,“ pýtal sa Fico. Avizoval, že pokiaľ by sa o ďalších sankciách voči Rusku štandardne hlasovalo, nikdy by ich už nepodporil. Doteraz sa o nich nehlasovalo, prijímali sa konsenzom lídrov. Fico sankcie naďalej považuje za nezmyselné a poškodzujúce Slovensko. Ako však zdôraznil, nejde proti jednote EÚ. „Ak väčšina krajín má takýto názor, ja to rešpektujem.“

Poukazuje na to, že teraz všetci čakajú, čo urobia Spojené štáty. „A budeme vo veľmi nepríjemnej situácii, pretože Spojene štáty možno zrušia sankcie a potom čo EÚ urobí, aby nasledovala veľkého amerického brata, tak ich zruší tiež? Teraz podľa môjho názoru mala EÚ jednoznačne povedať svoj postoj na ruské sankcie. A povedať, je nám jedno, či Spojené štáty zrušia alebo nezrušia, náš postoj je takýto,“ zhrnul.