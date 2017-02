Kaliňák sa zhodol s Hrnkom, situácia v koalícii nie je kríza

Ako ďalej poznamenal, nemyslí si, že by mali predseda parlamentu Andrej Danko a predseda vlády Robert Fico medzi sebou osobné problémy. „Skôr si myslím, že sú tam spory pre principiálny postoj k niektorým záležitostiam, ktoré súvisia s činnosťou úradu pána Holjenčíka a jeho samého,“ dodal.

S Hrnkom súhlasí aj podpredseda vlády, minister vnútra SR a podpredseda strany Smer Robert Kaliňák, ani podľa neho situácia v koalícii nie je kríza, každá strana má podľa neho len iný pohľad na vec.

Ako v relácii uviedla poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA), Robert Fico i Andrej Danko sa stále vyhovárajú na privatizáciu. „Spomeňme si, kto privatizoval? Hlasy Bélu Bugára boli v privatizácii kľúčové a keď sa rozprávame o privatizácii, všetci si spomíname na časy, keď privatizovalo SNS spoločne s HZDS. Nedá sa to však nazvať privatizáciou, ale rabovačkou,“ pripomenula poslankyňa.

„Nabudúce, keď budete chcieť hovoriť o privatizácii, navrhujem, aby ste túto tému otvorili na koaličnej rade, porozprávali sa o tom a zaujali k tomu stanovisko. A ak treba, vyvodili aj zodpovednosť voči koaličným partnerom,“ vyhlásila Remišová.

Anton Hrnko ďalej v televízii spomenul, že mnohým SNS prekáža. „Niektorým sa nepáči, že naša popularita rástla a spúšťajú nezmyselné kauzy, ako napríklad kauza Kapitán,“ doplnil. Kaliňák zas vyhlásil, že hnutie OĽaNO je vždy hlučné, vždy všetko vie najlepšie a všetkému rozumejú.

„Pani Remišová je odborníčkou na energie i zdravotné sestry, ja nie. Ja nie som žiadny energetický odborník. Pani Remišová, keby ste chceli byť tá, ktorá má vždy rovnaký názor, museli by ste ako prvého kritizovať aj poslanca Miroslava Beblavého, pretože je to tiež mečiarovský privatizér. Nikdy som nepočul, že by ste to povedali, čiže vám vyhovujú len veľmi selektívne veci. Keď vám vyhovuje, tak si kopnete do predsedu SNS, nepamätám si však, že by pán predseda SNS mal priamo akcie, na rozdiel od pána Beblavého, ktorý ich mal. A to ste nepovedali ani raz. V tom je tá faloš, ktorá ide z OĽaNO,“ ukončil podpredseda vlády Robert Kaliňák.