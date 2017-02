Diváci si už klasickú Primu nenaladia

Ivana Štefúnová, Pravda |

Televízia Prima sa pomaly lúči so slovenskými divákmi. V ponuke ju už nemajú viacerí televízni operátori ako Skylink, UPC či Slovanet. Pôvodná Prima by mala byť vypnutá postupne u všetkých operátorov v najbližších dňoch, nahradí ju nová stanica Prima Plus.