Odzvoní nákupom počas sviatkov?

Slováci dnes nenakúpia počas vybraných sviatkov 3,5 dňa v roku. Do praxe to zaviedla novela Zákonníka práce z roku 2008. Obchody musia byť zatvorené 1. januára, na Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12. hodine a 25. decembra. Výnimkou zo zákazu je napríklad predaj na letiskách, čerpacích staniciach, v nemocniciach, lekárňach či predaj suvenírov.

Novela zákonníka rozširuje zákaz maloobchodného predaja na všetky sviatky a Veľkonočnú nedeľu. Dokopy ide o 15,5 dňa. Ak prejde, ľudia si odpustia nákupy nielen počas najväčších sviatkov v roku, ale aj na Troch kráľov (6. januára), na Sviatok práce (1. mája) či na Výročie SNP (29. augusta). Zatvorené by bolo aj počas cirkevných sviatkov.

Poslanci, ktorí návrh predložili, argumentujú ochranou manželstva, rodiny a osobitne deti a mladistvých, ktoré zaručuje ústava. „Práca, ktorou je počas sviatkov maloobchodný predaj, nie je dôležitejšia ako rodina, ako deti, ktorým sa rodičia nemôžu venovať, napriek tomu, že platené pracovné voľno vo sviatok im garantujú platné právne predpisy,“ uvádzajú v dôvodovej správe.

„Ako ľavičiarovi mi ide o ochranu práva pracujúcich. V tomto prípade predavačov a predavačiek, ktorí sú často zamestnávateľmi nútení, aby pracovali počas sviatkov,“ hovorí poslanec Ľuboš Blaha (Smer), ktorý sa pod návrh taktiež podpísal. Považuje za absurdné, že by pre slovenskú ekonomiku bolo najdôležitejšie, aby sa nakupovalo práve počas týchto 15 sviatočných dní. Zákonník práce by však mal podľa neho myslieť aj na tých, ktorí pracujú v nepretržitých prevádzkach. „Mali by za to dostať primeranú odmenu,“ podotýka.

Diskusia o zákaze predaja sa netýka len sviatkov. Skloňujú sa aj nedele, čo žiada najmä cirkev. Blaha to vníma ako otvorenú otázku, či chceme prejsť na model, ktorý funguje napríklad v Rakúsku. „V budúcnosti by sa mohol nájsť nejaký kompromis, no v tejto chvíli je návrh len o štátnych sviatkoch,“ uzavrel poslanec.

Novelu podporila aj poslankyňa Edita Pfundtner (Most-Híd). „Oslovila som zamestnávateľov, ktorých by sa zmena dotkla asi najviac. Nemajú s tým zásadný problém. Mnohí z nich pôsobia aj v iných štátoch. Sú zvyknutí na takéto obmedzenia, ktoré sú dokonca prísnejšie, napríklad zákaz predaja v nedeľu.“ Diskusii o nedeliach bez nákupov sa nebráni, v súčasnosti to však nepovažuje za tému.

Za zlý považuje návrh časť opozície. Podľa liberálov z SaS je namierený proti slobodnému trhu. Označujú ho za diskriminačný, pretože sa týka len vymedzeného okruhu podnikateľov. „Obchody si môžu konkurovať cenami, tovarom, ale aj otváracími hodinami. Podľa ústavy Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. Zákaz predaja ide proti tomu," pripomenuli v polovici januára lídri opozičnej strany. Poslanci za OĽaNO ho odmietajú tiež a prichádzajú s vlastným návrhom. Chcú zaviesť povinný príplatok za prácu v sobotu vo výške 50 percent a za prácu v nedeľu v sume 100 percent z priemernej mzdy zamestnanca.

Navrhované dni, kedy by mal platiť zákaz maloobchodného predaja 1. január,

6. január

Veľký piatok

Veľkonočná nedeľa

Veľkonočný pondelok do 14. hodiny

1. máj

8. máj

5. júl

29. august

1. september

15. september

1. november

17. november

24. december po 12. hodine

25. december

26. december

Zamestnávatelia sú pripravení zmeny rešpektovať. Zdôrazňujú však, že rovnaké pravidlá musia platiť pre všetkých, aby nikto nezískal konkurenčnú výhodu. „Už roky sa snažíme, aby boli predajne COOP zatvorené nielen počas vybraných sviatkov, ale navrhovali sme ich mať zatvorené aj každú nedeľu, okrem niektorých výnimiek. V zákone nám to však neprešlo,“ hovorí predseda predstavenstva COOP Jednota Trnava Bohuslav Uváčik. Z poklesu tržieb obavy nemajú. „Zákazník by sa prispôsobil a nakúpil by si predtým. Museli by tak však urobiť plošne všetci obchodníci. V opačnom prípade by utrpeli iba tí, ktorí by zatvorili, ostatní by profitovali,“ doplnil predseda predstavenstva.

Spoločnosť Lidl poskytuje podľa jej hovorcu Tomáša Bezáka svojim zamestnancom viac voľna počas najväčších sviatkov ako konkurencia. „Táto prax sa stretáva s mimoriadne pozitívnymi reakciami tak zo strany našich zamestnancov, ako aj zákazníkov," podotkol. „V prípade schválenia tohto zákona musí platiť pre všetky predajné formáty bez rozdielu zamerania či veľkosti predajnej plochy, aby nevznikali konkurenčné výhody pre účastníkov trhu,“ zdôraznil Bezák.

Obmedzenia predaja sa neobáva ani spoločnosť dm drogerie markt. Verí, že zákazník sa novej situácii prispôsobí. „Z rozhovorov s našimi zamestnancami vyplynulo, že väčšina z nich uprednostňuje možnosť stráviť voľné dni s rodinou. Má na to vplyv aj skutočnosť, že mzda, ktorú platíme, ich nenúti obracať v ruke každé euro,“ ozrejmuje prokuristka spoločnosti Zuzana Vinklerová.

Otázkou je, aký bude mať novela dosah na fungovanie obchodných a nákupno-zábavných centier, v ktorých sa okrem obchodov nachádzajú aj občerstvovacie zóny, fitnes a bowling centrá či kiná. Pravda oslovila niekoľko z nich. Tie, ktoré do uzávierky reagovali, sa k tomu vyjadriť odmietli alebo nemali jasnú predstavu. „Je pre nás ťažké reagovať na dosiaľ neschválený návrh. Ak ho schvália, budeme ho rešpektovať a podľa aktuálnej situácie naň adekvátne reagovať,“ povedal riaditeľ Auparku Košice Marcel Boroš.

Zákaz predaja počas sviatkov rozdeľuje aj verejnosť. Zdenka (44) zo Špačiniec pri Trnave je zásadne proti. „Mne viac vyhovuje nakupovať počas voľných dní, teda víkendov aj sviatkov, pretože vtedy mám k dispozícii auto.“ Podotýka, že viacerým zamestnaným často ani iná možnosť nezostáva.

Predavačky síce chápe, ale nielen ony podľa nej pracujú vo sviatok. „Ak by to malo byť spravodlivé, tak by museli zatvoriť aj reštaurácie, cukrárne, kiná či múzeá. Aj tam pracujú ženy, ktoré majú rodiny, sú mamy malých detí. Ja medzi nimi žiadny rozdiel nevidím,“ dodala.

Inak to vníma mamička Martina (31) z Banskej Bystrice, ktorá sa snaží všetky nákupy vybaviť počas pracovného týždňa alebo v sobotu. „Nie je to vždy ľahké, príliš sme si zvykli na dostupnosť čohokoľvek v akúkoľvek dennú či nočnú hodinu. No takmer vždy sa dá nákup odložiť a to, čo nám chýba, niečím nahradiť,“ myslí si mamička dvoch dcér.