Nočný život v Bratislave si žiada kompromis

Kým prví žiadajú zatvárať podniky tak, aby sa mohli pokojne vyspať, druhí bojujú o svoj biznis a tvrdia, že skrátenie prevádzkových hodín by ich podniky zlikvidovalo. A keďže srdce Bratislavy je aj lákadlom pre tisíce turistov, Števčík chce rešpektovať aj ich záujmy dobre sa tu zabaviť, hoci aj do skorého rána.

„Máme na stole dva návrhy nariadení. Verím, že sa nám ich podarí vycizelovať a staromestským poslancom predložíme na schválenie komplexný návrh akceptovateľný pre všetky zúčastnené strany,“ zdôraznil starosta. Spresnil, že prvé nariadenie rieši limity prevádzkových hodín. A druhé ochranu verejného poriadku, ktorá so „záverečnými“ v podnikoch úzko súvisí. „Problémom totiž nie sú zatváracie hodiny, problémom je rušenie nočného pokoja,“ pripomenul.

Oba dokumenty sa Števčík chystá podrobiť širokej verejnej diskusii za účasti obyvateľov, podnikateľov, poslancov aj zástupcov organizácií cestovného ruchu. Aby sa neskôr, keď miestnemu zastupiteľstvu predloží na schválenie definitívny návrh, vyhol zbytočným emóciám. Termínovo však tieto plány zatiaľ nevymedzil.

Momentálny právny stav je taký, že nočný život v Starom Meste by sa mal končiť úderom 22. hodiny. Tak aspoň v decembri 2015 rozhodol Najvyšší súd, keď potvrdil predchádzajúce verdikty nižších súdov, že platné staromestské VZN o prevádzkových hodinách miestnych podnikov je v rozpore so zákonom, ba až protiústavné. Napriek tomu mnoho barov, klubov či zábavných podnikov v tejto časti mesta ďalej funguje aj po oficiálnej „večierke“, aj keď im už skončili vydané povolenia umožňujúce výnimky.

Neústavnosť VZN spočívala v tom, že podniky si na jeho základe mohli riešiť zatváracie hodiny individuálne, každý, ako chcel. Súd preto logicky stanovil všeobecnú zatváraciu dobu na 22. h, keď sa začína nočný pokoj. Števčík sa tomuto už vopred očakávanému súdnemu verdiktu včas snažil predísť. A to návrhom nového VZN, ktoré by prevádzkam nastavilo jednotné mantinely. Konkrétne navrhol rozdeliť centrálnu časť Starého Mesta do troch zón a jednej osobitnej. Pre každú mali byť záverečné hodiny či obmedzenia hudobnej produkcie jednotné a zohľadňovať blízkosť a veľkosť obytných zón. Podnikatelia však starostov návrh označili za diskriminačný a spísali protestnú petíciu. Nové VZN sa neschválilo a Števčík rozhodol, že o téme sa bude znovu rokovať až po marcových parlamentných voľbách v roku 2016.

Lenže spor sa po voľbách ďalej ťahal počas celého roka. V septembri na nátlak podnikateľov miestni poslanci prijali návrh na plošné obmedzenie prevádzky do 22. h, ale opäť s výnimkami pre jednotlivé podniky, ktoré urobia protihlukové opatrenia, či pre niektoré sviatky. Števčík znovu namietal rozpor so zákonom, odmietol rozhodnutie poslancov podpísať a ďalej žiadal prijať rámcové pravidlá. Následne sa na Vajanského nábreží pri Dunaji zhromaždili stovky ľudí na protestnej „Párty u Rada“ a na starostu sa zviezla tvrdá kritika za neriešenie problému.

Podľa Števčíka nie je cieľom miestnej samosprávy zatvárať prevádzky a vytesniť z centra metropoly nočný život. Rovnako však chce ako starosta zabrániť vyľudňovaniu centra, z ktorého obyvatelia pre nedostatočnú ochranu svojich práv odchádzajú.

Pred necelými dvoma rokmi obmedzili otváracie hodiny v Prahe, keď schválili vyhlášku povoľujúcu fungovanie zábavných podnikov v presne vymenovaných uliciach historického centra do druhej či cez víkend tretej hodiny rannej. „V okolí mnohých prevádzok dochádzalo k dlhodobému, opakovanému a stupňujúcemu sa rušeniu nočného pokoja zo strany ich návštevníkov. Spolu s katastrofálnym nedostatkom mestských strážnikov to viedlo k neoprávneným zásahom do práv miestnych občanov, napríklad na pokojný spánok,“ dôvodil vtedy autor vyhlášky a miestny radný Ivan Solil.

Vo Viedni sú kluby otvorené do 2. h v týždni, do 4. h počas víkendov. Tiež tam však často riešia problémy tohto druhu, pričom viedenský nočný život je ešte oveľa pestrejší a zúčastňuje sa na ňom rádovo viac turistov. V Budapešti tiež majú niektoré prevádzky v rušných obytných zónach centra prevádzku obmedzenú do jednej po polnoci, ostatné sú však otvorené bez obmedzenia, do neskorej noci či až do rána.