Epidémia chrípky prišla skôr, môže za to hongkonský vírus

Môže za to hongkonský vírus, ktorý sa doteraz málo vyskytoval. Je agresívnejší a ľudia viac končia v nemocnici. K rýchlemu šíreniu mu pomohli mrazy, ale aj smog. Zatvorených je takmer 400 škôl a škôlok.

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že epidémia prepukla skôr vo väčšine krajín Európy. Po iné roky sa začína v polovici februára. „Tohtoročná chrípková sezóna je vo väčšine krajín sprevádzaná vyššou proporciou hospitalizácií z dôvodu vážnych priebehov chrípky, a to najmä u starších osôb,“ uviedla hovorkyňa úradu Zuzana Drobová. Napríklad v susednom Česku už kvôli chrípke zomrelo 48 ľudí.

V celej Európe podobne ako na Slovensku dominuje vírus A/HongKong, H3N2, ktorý dosiaľ zapríčinil asi 95 – 98 percent všetkých ochorení. Drobová pripomenula, že bol zaznamenávaný aj v minulosti, ale vo veľmi slabej intenzite. „Preto sa predpokladá, že tento rok je práve tento vírus zodpovedný za predčasne vysokú chorobnosť. Očakáva sa, že táto bude ešte v najbližších týždňoch narastať,“ dodala.

Za posledný týždeň pribudlo 17-tisíc chorých. Najviac ich bolo v Nitrianskom kraji, najmenej v Košickom. Vírus úradoval prevažne medzi deťmi od šesť do 14 rokov. Vyučovanie riaditelia prerušili v 391 školách aj škôlkach. V trenčianskom regióne zakázali aj návštevy v štyroch nemocniciach, v Prešovskom kraji v jednej.

Hlavný hygienik Ján Mikas tvrdí, že k šíreniu všetkých respiračných ochorení prispievajú veľmi nízke teploty, ktoré spôsobujú silnejšie prekrvenie slizníc na dýchacích cestách, čím vytvárajú priestor na kolonizáciu baktérií a vírusov. K dráždeniu slizníc pomáhajú aj jemné prachové častice zo smogu. „Môžeme teda zhrnúť, že na tohoročnom prudšom a skoršom náraste chorobnosti na chrípku sa podpísali tri faktory: šírenie vírusu A/H3N2, ktorý tu viac rokov cirkuloval len veľmi slabo, nízke teploty a pravdepodobne aj zhoršená smogová situácia,“ dodal Mikas.

Na chrípku podľa neho môže ochorieť každý, priebeh môže byť ľahký, ale aj ťažký a komplikovaný. „Ťažší priebeh ochorení je väčšinou u detí a starších ľudí,“ pripomenul.

Podľa všeobecného lekára pre dospelých zo Sniny Petra Makaru sa tohtoročná chrípka prejavuje v dvoch formách. Ide o črevné príznaky, vrátane hnačky a horúčky. Pri druhom type sú to zas bolesti hrdla, suchý kašeľ a horúčky. „Obe formy treba vyležať, nepomáhajú žiadne antibiotika, aspoň na začiatku ochorenia,“ prízvukuje Makara. Ak sa neskôr ochorenie skomplikuje, napríklad neutíchajúcim kašľom, až potom môže lekár nasadiť antibiotiká.

Chorý by podľa neho mal zostať doma a vôbec nechodiť medzi ľudí. „Najväčší problém je, že pracujúci potrebujú doklad o práceneschop­nosti, tak bohužiaľ, tí najviac chorí musia prísť do čakárne,“ poznamenal.

Opatrenia proti chrípke medzi najdôležitejšie preventívne opatrenia patrí dodržiavanie zásad osobnej hygieny, konkrétne časté umývanie rúk vrátane používania jednorazových vreckoviek a ich bezpečného likvidovania,

vyhýbanie sa kontaktu s chorými osobami

obmedzením návštev priestorov s vysokou koncentráciou ľudí (divadlá, kiná, hromadné spoločenské, športové akcie a pod.)

časté a účinne vetranie

dodržiavanie pravidiel zdravého životného štýlu, konzumovanie pestrej stravy s dostatkom zeleniny a ovocia, pohyb po čerstvom vzduchu v primeranom oblečení, otužovanie

prevenciou je aj očkovanie, dá sa očkovať aj počas chrípkovej epidémie, existuje však riziko, že očkovaná osoba môže ochorieť skôr, ako si stihne vytvoriť dostatočné množstvo ochranných protilátok

Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK V minulom týždni zatvorili spolu 391 škôl a škôlok: 189 materských škôl (najviac – 44 v Košickom kraji a 38 v Trnavskom kraji, najmenej v Bratislavskom kraji – 1)

170 základných škôl (najviac – 41 v Košickom kraji a 32 v Nitrianskom kraji, najmenej v Žilinskom kraji – 8)

32 stredných škôl (najviac – 10 v Nitrianskom kraji a sedem v Košickom kraji a v Prešovskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji – 1) Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva

Epidemické rozmery chrípky Makara vysvetľuje nízkou zaočkovanosťou. „Tým pádom tu nie je kolektívna imunita a ochorenie sa rýchlo šíri,“ vysvetlil s tým, že aj keď vakcína nemusí byť stopercentná, tak určite dopomôže k tomu, že choroba má ľahší priebeh a pacient sa rýchlejšie zotaví.

Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre epidemiológiu Henrieta Hudečková doplnila, že chrípkovú epidémiu spôsobuje premenlivosť vírusu. „Je tvárny, menlivý, mení svoje vlastnosti, a maličké zmeny na jeho genóme vyvolávajú sezónnu chrípku, pretože si telo nestihne vytvoriť protilátky,“ objasnila Hudečková. Preto je každý rok očkovacia vakcína iná.

Ak podľa nej dôjde k veľkým zmenám vo vlastnostiach vírusu, to už má potom charakter pandémie. Väčšinou však ide aj o zmutovanie s nejakým vtáčím vírusom.

Vplyv na jeho rozširovanie má tiež počasie. „Keď mrzne, je lepšie, ľudia sa teplejšie oblečú,“ myslí si epidemiologička. Keď sa oteplí tak, ako je to teraz, ľudia sa premočia, vznikne banálny infekt a na to sa chrípka veľmi rýchlo uchytí. To, že školy zatvárajú, má podľa nej význam, pretože sa pretrhne kolektív a deti sú potom zotavenejšie. Niekedy stačí podľa nej len pár dní, aby sa prerušilo vyučovanie.

Epidemiologička odporúča počas epidémie prísun vitamínov, hlavne céčka, pestrú stravu, dostatočný pitný režim. Napríklad teplé čaje či ovocné šťavy.

Podľa svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku bola predchádzajúca chrípková sezóna 2015/2016 relatívne mierna, napriek tomu bolo zaznamenaných päť úmrtí v súvislosti s potvrdeným vírusom chrípky. „Išlo o osoby so závažným chronickým ochorením srdca a ciev, pľúc alebo s metabolickým ochorením. U troch z piatich zomrelých bola prítomná aj obezita,“ uvádza WHO na Slovensku.

Chrípka sa vyskytuje predovšetkým v zimnom období, a pretože južná a severná pologuľa majú zimu v rôznom čase, vznikajú každoročne dve chrípkové sezóny. Preto WHO podporuje každý rok výrobu dvoch vakcín – pre južnú aj severnú pologuľu.

V súvislosti s nárastom chorobnosti hlavný hygienik pripomína preventívne opatrenia, ktoré môžu znížiť riziko nákazy chrípkou. Odporúča vyhýbať sa kontaktu s chorými osobami, často vetrať, ak sa dá nenavštevovať miesta, kde je veľa ľudí a dodržiavať zdravý životný štýl.