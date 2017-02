Fico dostal od opozície ultimátum, do stredy má odvolávať. Aj Žigu

„Premiér Robert Fico namiesto toho, aby riešil problémy ľudí, ide si robiť promo,“ vyhlásil šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič. Podľa jeho slov sa premiér Robert Fico spreneveril svojmu dlhodobému prísľubu a zabudol, že ľudia nie sú iba čísla. Reagoval tak na kauzu cien energií.

Strany OĽaNO a SaS dali preto premiérovi čas do stredy 8. februára, aby „v mene všetkých podvedených ľudí“ odvolal z predstavenstiev a dozorných radách energetických spoločností všetkých politických „nominantov Fica a Danka“. Žiadajú tiež, aby odvolal ministra hospodárstva Petra Žigu. Ako tretie, požadujú, aby Fico do stredy „zaujal jednoznačné stanovisko, na základe ktorého sa ukončí chaos a ľudia budú vedieť, čo majú robiť, koľko majú platiť,“ povedal Igor Matovič.

V prípade, že premiér nezareaguje na výzvy opozičných poslancov, plánuje opozícia zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu za účelom vyslovenia nedôvery predsedovi vlády.

Podľa poslankyne Jany Kiššovej (SaS) ceny energií na zahraničných trhoch dlhodobo klesali. „U nás neklesali, lebo šéf ÚRSO vždy zariadili, aby faktúry ľuďom neklesli,“ uviedla poslankyňa. Na chaos s cenami energií podľa jej slov doplácajú ľudia a zo šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka, ktorý oznámil svoj odchod z funkcie, formálne kroky zatiaľ nepodnikol, sa stal lobista, ktorého ovládajú lobistické skupiny z oblasti energetiky a politici. "Za všetko je zodpovedný predseda vlády Robert Fico. Hrala sa tu jednu veľká špinavá hra, ktorej cieľom bolo len dohadzovanie kšeftov,“ myslí si Kiššová.

Veronika Remišová (OĽaNO-Nova) počas tlačovej konferencie uviedla, že doposiaľ nezazneli od kompetentných žiadne návrhy riešenia, ktoré by boli dlhodobé a systematické. Navrhujú preto, aby do čela regulačného úradu a do pološtátnych energetický podnikov boli nominovaní odborní, schopní a morálni ľudia. Žiadajú tiež, aby pri schvaľovaní cenových rozhodnutí mali zastúpenie aj spotrebitelia z radov spoločností a domácností. Opozícia zároveň žiada, aby regulačný úrad zverejňoval všetky údaje o cenových návrhoch a vypracovával dopady cenových rozhodnutí na jednotlivých odberateľov. Opozícia taktiež požaduje, aby bola oddelená funkcia predsedu ÚRSO od funkcie predsedu Regulačnej rady ako odvolacieho orgánu regulátora.