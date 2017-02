Ústavný zákon o ochrane pôdy je posunutý do 2. čítania

„Toto je asi prvý takýto závažnejší atak ochrany pôdy cez ústavu. Lebo to je ten zákon, ktorý by mal dávať rámec na ďalšie zákonné opatrenia, ktoré podľa môjho názoru nám tu chýbajú, respektíve máme ich, ale neuplatňujeme ich tak, ako by mali byť uplatňované,“ povedal v rozprave o návrhu novely ústavného zákona z dielne Slovenskej národnej strany (SNS) poslanec Martin Fecko (OĽaNO).

Podľa národniarov sa pod špekulatívnym nákupom rozumie nákup poľnohospodárskej pôdy s cieľom nevyužívať ho na poľnohospodárske účely, čo môže ohroziť postavenie domácich farmárov. „Po prijatí tejto ústavnej zmeny bude možné zákonom ustanoviť, že pôda bude môcť byť iba vo vlastníctve určitých zákonom stanovených osôb,“ uviedol podpredseda SNS Jaroslav Paška. V ústave by sa tak mala zakotviť definícia pôdy ako neobnoviteľného prírodného zdroja. Národniari tým chcú zároveň zabrániť, aby sa pôda vnímala ako tovar, ktorý môže hocikto kúpiť.

Predkladatelia argumentujú tým, že chcú vytvoriť podmienky ochrany pôdy pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske aktivity. Zákonom chcú podporiť dlhodobé koncepčné riešenie zvýšenia potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky a podielu slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu.

Antošová v záverečnom slove uviedla, že po prijatí novely ústavného zákona následne predložia ďalšie zákony, ktoré budú pôdu chrániť. Zástupcovia SNS zároveň pripustili, že sú pod tlakom Európskej únie pre v súčasnosti platný zákon o nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy. Európska komisia začala pre právnu úpravu v marci 2015 konanie vo veci porušenia predpisov.

Podľa zákona o nadobúdaní pozemku má prednosť osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt alebo sídlo najmenej desať rokov a vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky v rovnakej obci, ďalej osoba zo susednej obce, osoba bez ohľadu na miesto podnikania.

Ak žiadna z týchto osôb neprejaví o pozemok záujem, môže ho jeho vlastník previesť inej osobe, avšak len za podmienky, že má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej desať rokov.