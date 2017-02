Exekúcii v minulom roku podliehal každý 41. dôchodca

Sociálna poisťovňa každoročne zaznamenáva rastúci počet e­xekučných konaní voči poberateľom starobných dôchodkov.

Ako informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, v porovnaní s celkovým počtom dôchodcov v SR v minulom roku (1 378 800) bol exekúciou z dôchodku postihnutý každý 41. dôchodca. „Kým v roku 2014 bol počet exekvovaných poberateľov starobných dôchodkov 27 986, k 31. decembru minulého roka Sociálna poisťovňa vykonávala až 34 015 zrážok z dôchodku. Za posledné tri roky sa tak počet exekvovaných dôchodcov zvýšil o 6 029,“ priblížil Višváder.

Sociálna poisťovňa upozorňuje aj na reklamy nebankových subjektov, ktoré sľubujú „lacné“ pôžičky za niekoľkoeurový mesačný poplatok. „Medzi najčastejšie dôvody exekúcií dôchodkov patria aj neza­platené účty za telefón, internet, či dlhy na poistnom v zdravotnej a Sociálnej poisťovni. Je dôležité zvážiť, či sú tieto pôžičky a služby potrebné a ich splácanie nebude pre poistenca problematické,“ dodal Višváder.

Sociálna poisťovňa preto apeluje na poistencov, a to najmä z radov poberateľov dôchodku alebo ľudí v preddôchodkovom veku, že odchod do starobného dôchodku neznamená ukončenie exekučných zrážok. „Takisto to neznamená, že sa poistenec svojich dlhov zbaví. Sociálna poisťovňa mu ich bude naďalej mesačne zrážať z dôchodku na základe príkazu exekučného orgánu, pretože je to jej zákonnou povinnosťou,“ uzavrel hovorca.