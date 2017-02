Slovák produkuje 475 kg komunálneho odpadu ročne. Je to priveľa

Kvalita ovzdušia je podľa EK na Slovensku naďalej znepokojivá. Vyplýva to z Hodnotenia implementácie environmentálnych politík EÚ, ktoré v pondelok zverejnila Európska komisia (EK).

V hodnotení komisia konštatovala, že nízka miera recyklácie a silná závislosť od skládok zapríčinili, že Slovensko spolu s Maltou obsadilo v recyklácii komunálneho odpadu v EÚ poslednú priečku. Slabú úroveň odpadového hospodárstva preto EK identifikovala ako jeden z hlavných problémov krajiny v oblasti životného prostredia. Slovensko by podľa Komisie malo lepšie využívať recykláciu a separovaný zber a menej využívať skládky.

Produkcia komunálneho odpadu na Slovensku sa v roku 2014 zvýšila, čím prelomila klesajúci trend od roku 2010 a zostala značne pod priemerom EÚ, ktorý predstavuje 321 kg na obyvateľa za rok. Na Slovensku je to 475 kg na obyvateľa za rok. Miera recyklácie komunálneho odpadu vrátane kompostovania dosahuje 44 percent (v EÚ je to 12 percent).

„Z tohto dôvodu bude potrebné vyvinúť značné úsilie na dosiahnutie cieľa 50-percentnej recyklácie do roku 2020,“ konštatuje EK. Slovensko má stále vysokú mieru skládkovania komunálneho odpadu, na skládkach ho končí 76 percent, spaľovanie predstavuje 12 percent. Komisia odporúča postupne zvyšovať dane zo skládok a využiť tieto príjmy na podporu financovania separovaného zberu, triedenia a recyklácie.

Hneď po zavedení účinného systému separovaného zberu by sa mali na miestnej úrovni harmonizovať platby za odpad určený na skládkovanie, ktoré sú v niektorých regiónoch nízke, a preto nestimulujú k separovanému zberu. Stimuly pre obce na podporu separovaného zberu a recyklácie by sa mali tiež zosúladiť. Ministerstvo životného prostredia uvádza, že jednou z jeho priorít je zvyšovať objem vytriedeného a recyklovaného odpadu, a tým znižovať ukladanie komunálneho odpadu na skládky. Z tohto dôvodu už pripravuje nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, keďže Slovensko má jeden z najnižších poplatkov v Európskej únii.

Kvalita ovzdušia je podľa EK na Slovensku naďalej znepokojivá. Podľa odhadov Európskej environmentálnej agentúry došlo za rok 2013 približne k 5 620 predčasným úmrtiam, ktoré možno pripísať koncentráciám jemných tuhých častíc a 200 úmrtiam, ktoré možno pripísať koncentrácii ozónu. EK odhaduje, že externé náklady súvisiace so zdravotným stavom v dôsledku znečistenia ovzdušia na Slovensku presahujú tri miliardy eur za rok. Komisia odporúča znížiť emisie oxidov dusíka, a to znižovaním emisií súvisiacich s dopravou, najmä v mestských oblastiach.

Slovensko by tiež malo znížiť koncentrácie prachových častíc, ktorých emisie súvisia s použitím tuhých palív, s dopravou a poľnohospodárstvom. Krajina by tiež podľa EK mala ukončiť dotácie na hnedé uhlie. Slovensko tiež musí zlepšiť vodné hospodárstvo, najmä v súvislosti s infraštruktúrnymi projektmi, kde je nutné posúdiť aj alternatívne možnosti. Obzvlášť dôležité je to v prípade nových priehrad (ako napríklad Slatinka, Tichý potok, Sereď – Hlohovec) a malých vodných elektrární, najmä na rieke Hron.