Najvýšší súd vzal do väzby troch údajných takáčovcov

Sčasti tak vyhovel sťažnosti prokurátora proti rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici, ktorý minulý týždeň ponechal siedmich údajných členov skupiny na slobode.

Podľa najvyššieho súdu hrozí v prípade Mariána G., Petra K. a Igora S. to, že by vzhľadom na svoje vysoké postavenie v skupine mohli ovplyvňovať svedkov. Údajne totiž v skupine pôsobili priamo pod jej šéfom Ľubomírom K. zvaným Kudla. U Mariána G. podľa súdu tiež existuje riziko, že by mohol ujsť. Naopak u Petra Bo., Petra Ba., Erika K. a Miloša P. najvyšší súd potvrdil verdikt sudcu pre prípravné konanie prvostupňového sú­du.

Spomedzi trinástich zadržaných údajných členov skupiny poslal minulý týždeň súd do väzby šesť obvinených vrátane šéfa Ľubomíra K. a tiež bývalého bobistu a športového funkcionára Milana J. O ich sťažnosti voči vzatiu do väzby rozhodne najvyšší súd na neverejnom zasadnutí.

Obvinení sú stíhaní pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iných súvisiacich trestných činov, ako je vydieranie, hrubý nátlak, poškodzovanie cudzej veci a iné. Podľa prokuratúry trestnú činnosť páchali od roku 2009 do súčasnosti. Zadržali ich pri policajnej akcii Aladin v nedeľu 29. januára. Medzi zadržanými je aj zástupca riaditeľa Jednotky operatívneho nasadenia (JON) Národnej kriminálnej agentúry (NaKA) podplukovník Branislav B.