Koalícia chce chrániť pôdu, musí však zmeniť ústavu

Najcennejšie pôdy strácame

Ak je voda chránená ústavou, mala by byť aj pôda. Ide totiž o nenahraditeľný prírodný zdroj, hovorí Jaroslava Sobocká, ktorá roky viedla slovenský pôdoznalecký výskum a dnes je predsedníčkou Pedologickej spoločnosti v Medzinárodnej únii pôdoznaleckých vi­ed.

Prečo investori ukladajú peniaze do pôdy?

Lebo je čoraz vzácnejšia. Malí či veľkí vlastníci berú pôdu ako mimoriadne cenný tovar, zabúdajú však, že je to prírodný zdroj. Predávame už vzduch – emisné kvóty, ale pôda je primárny nenahraditeľný zdroj, ktorý spolu s vodou drží štát a krajinu v určitých medziach sebestačnosti. Na to zabúdame. Podporujem každý zákon, ktorý definuje a chráni pôdu ako nenahraditeľný prírodný zdroj.

Mali by pre obchodovanie s pôdou platiť osobitné pravidlá?

Určite áno, najmä ak zoberieme do úvahy, že voda je chránená Ústavou SR, pričom voda je obnoviteľný prírodný zdroj, pôda nie. Na malých plochách možno robiť rekultiváciu, ale nejde to robiť veľkoplošne. Rekultivované pôdy, označované aj za tzv. second hand pôdy, teda umelé útvary nemajú schopnosť poskytovať také kvalitné produkčné prostredie pre rastliny ako prirodzené pôdy. Preto by sa na vysokoúrodných pôdach vôbec nemalo stavať. Kde však stojí automobilka PSA? Na Trnavskej tabuli, uprostred najkvalitnejšej černozeme. A viete, kam šla skrývka (odprataná vrchná vrstva pôdy)? Použila sa na rekultiváciu nejakých smetísk.

Treba zmeniť celú legislatívu vzťahujúcu sa k pôde?

Zákon chráni národné parky, ale ako chránime pôdu? Máme síce zákon 220 z roku 2004 a jeho novely, ale reálna ochrana je mizivá, pretože zo zákona sa opakovane udeľovali výnimky. Kedysi boli odvody za zábery pôdy 2 milióny eur za rok. Navrhovala som, aby časť odvodov nešla do bezodného štátneho rozpočtu, ale do pôdneho fondu, odkiaľ by peniaze šli na zveľaďovanie pôdy. Tvrdím, že prvé štyri bonitné triedy pôdy by sa mali chrániť absolútne, aktuálny zákon však umožňuje, aby sa chránilo len 30 percent. Prichádzame o najcennejšie pôdy, v kopcoch nechce nik stavať. Raz to horko oľutujeme. Momentálne sú odvody veľmi slabé, len za rodinné domy, zato veľké priemyselné parky dostávajú výnimky. Koľké z nich sú však pusté! Pôdna politika štátu má byť prezieravá a legislatívne treba rozpracovať všetky témy, týkajúce sa regulatívov upravujúcich obchodovanie i samotnú ochranu pôdy.