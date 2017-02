Vtáčia chrípka: úrady nevedia, či sa prihlásili všetci chovatelia

Labuť, ktorú našli pred dvomi týždňami uhynutú v koryte rieky Váh v Piešťanoch, mala vtáčiu chrípku. V obciach v trojkilometrovom okruhu začali spisovať chovanú hydinu a ďalšie vtáctvo.

Nahlasovanie chovanej hydiny a vtáctva majú v Moravanoch nad Váhom už za sebou. Rovnako v Piešťanoch a obci Banka. Neďaleko dediny preteká Váh, v ktorom plávajú labute. Patria medzi najzraniteľnejšie, pretože sú veľmi citlivé na vírus H5N8 a pre silné mrazy sú aj vysilené. V obci poletuje drobné vtáctvo, ktoré môže byť tiež zdrojom nákazy. Vírus odhalili v inom regióne už aj u jedného drozda.

Vo viacerých lokalitách už obce spisovali počty chovateľov a nimi chovanej hydiny a vtáctva. Autor: Žaneta Janečková, Pravda

V Moravanoch napočítali 61 chovateľov vtáctva. Zoznamy už odovzdali trnavskej regionálnej veterinárnej správe. „Nevieme, či sa prihlásili všetci, no robili sme všetko pre to, aby tak urobili,“ povedal starosta obce Peter Hulman. Prehľad o chovateľoch získali až teraz. Domáci tu chovajú najmä sliepky, na zozname je 555 kusov. Nasleduje necelá sedemdesiatka holubov a vyše 30 japonských prepelíc. Ľudia uviedli 15 papagájov, sedem kačíc a tri husi.

V trojkilometrovom okruhu okolo ohniska nákazy platí niekoľko zákazov. Hydina a vtáky chované v zajatí sa nesmú premiestňovať z monitorovanej oblasti bez povolenia veterinárnej správy. Platí tiež zákaz ich zhromažďovania na trhoch, výstavách a iných podujatiach. Chovateľom nariadili až do odvolania zabrániť kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi, najmä s vodnými druhmi.

V Hornej Krupej, kde potvrdili vtáčiu chrípku asi v polovici januára v domácom chove, a v ďalších dvoch obciach nariadili držať zatvorenú aj hydinu.

Dodržať toto opatrenie môže byť problém. Chovu sa venujú najmä starší ľudia. Často ide o dôchodcov, ktorým behá po dvore pár sliepok. „Moji rodičia chovajú do desať sliepok,“ prezradila päťdesiatnička Alena s tým, že obec o ich počte informovali. „Buď by sliepky museli byť po celý čas zatvorené v kurníku, čo nie je ideálne, alebo by im museli vybudovať zastrešenú ohradu,“ zamyslela sa. Starší ľudia to sami zvládnu len ťažko. „Môj otec bol navyše chorý,“ dodala.

S ďalším moravianskym chovateľom sme sa zhovárali pod prísľubom anonymity. Zastihli sme ho pri spracovaní sliepok. „Chovám holuby, ktoré sú po celý čas vo voliérach. Okrem toho mám sliepky a niekoľko kačíc,“ vymenoval. Obecný úrad o nich vie. Aj on by musel vybudovať pre hydinu kryté zázemie. „Sliepky prespávajú pod prístreškom, inak sú väčšinou vonku. Teraz, keď je pôda premrznutá, ťažko by sa niečo budovalo. Bol by som nútený chov zlikvidovať,“ konštatoval.

Riaditeľ veterinárnej správy v Trnave Ľuboslav Lorinčák priznal, že v praxi sa nedá kontrolovať, či každý chovateľ dodržiava nariadenia, napríklad či nevypustil sliepky von. „Nie každý má podmienky na ich uschovanie. Snažia sa to zabezpečiť aspoň provizórne, pretože o zvieratá nechcú prísť,“ poznamenal. Podľa jeho slov preverujú všetky podozrenia na výskyt choroby, na ktoré ich upozorňujú samotní chovatelia alebo obce.

Výjazdy majú každý deň. Hlásenia prichádzajú aj z oblastí, kde sa už vtáčia chrípka v minulosti vyskytla. „Nové prípady vírusu sa však zatiaľ nepotvrdili,“ povedal Lorinčák v pondelok.

V Hornej Krupej vyzvali na nahlasovanie vtáctva všetkých obyvateľov, aj tých, ktorí nič nechovajú. Na obecnom úrade tak vedia, že sa im neozvali všetci. Chovy priznalo 70 ľudí. Januárový prípad vtáčej chrípky je v obci podľa starostu Ľuboša Hačka zatiaľ jediný. „V blízkosti sa nachádzajú chovné rybníky. Predpokladá sa, že sa to rozšírilo odtiaľ,“ dodal Hačko.

Najhoršia situácia je v okrese Komárno. „Monitorovaciu oblasť, ktorá zahŕňa rozsiahlejšie územie s vyšším výskytom uhynutých vtákov, sme vyhlásili pre celú západnú časť nášho okresu,“ povedal riaditeľ tamojšej veterinárnej správy Štefan Miholics. Do pondelka evidovali v okrese 13 ohnísk.

Štátna veterinárna a potravinová správa eviduje k rovnakému dátumu osem ohnísk vtáčej chrípky v chovoch. Z viacerých lokalít tiež pochádzajú uhynuté voľne žijúce vtáky. Nákaze ich zatiaľ podľahlo 39.