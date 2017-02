Aféra duchovného rozvírila vody evanjelickej obce

Medzi cirkevníkmi vznikla petícia za jeho odvolanie. Čoraz častejšie sa ozývajú hlasy, ktoré upozorňujú, že v afére zlyháva vrcholné vedenie cirkvi. To situáciu nechce komentovať, považuje ju za internú záležitosť.

V kostole v Málinci sa krstila kniha. Proti jej autorovi spísali cirkevníci petíciu. Autor: Malinec.sk

Málinský farár ešte vlani rozprúdil diskusiu medzi veriacimi po tom, čo sa prevalilo, že si mal na sociálnych sieťach hľadať známosti a posielať im kontroverzné fotografie. Najnovšie sa stal v cirkvi opäť centrom pozornosti, keď napísal knihu Hon (Príbeh pre Coru), ktorá sa krstila v kostole v Málinci.

„Je to nehanebné dielo a skutoční literáti sa musia v hrobe obracať. V knihe autor osočuje a uráža biskupa východného dištriktu aj rad ďalších pracovníkov cirkvi,“ povedal jeden z autorov petície Ján Brozman z biskupského úradu Východného dištriktu augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku. Dodal, že ho mrzí, že sa situácia takto vyhrotila.

Pod výzvou, ktorú spustili koncom januára tohto roka, je doteraz podpísaných asi 500 ľudí, väčšinou sú to cirkevníci. Petícia ešte pokračuje.

„Táto kauza traumatizuje celú evanjelickú verejnosť a hrubým spôsobom poškodzuje meno našej cirkvi v spoločnosti. S nevôľou berieme na vedomie skutočnosť, že hoci ste ako členovia predsedníctva vedeli o celej záležitosti už vtedy, kým neprenikla na verejnosť, nevykonali ste účinné kroky k jej urovnaniu, ba dokonca sa usilujete konanie seniora Ivana Muchu obhájiť a ospravedlniť,“ píše sa v petícii, ktorá je adresovaná priamo generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi, generálnemu dozorcovi Imrichovi Lukáčovi, generálnemu presbyterstvu, biskupovi Milanovi Krivdovi ako aj presbyterstvu západného dištriktu.

Denník Pravda oslovil generálneho biskupa Miloša Klátika cez tajomníčku Editu Škodovú. Na otázky nereagovali. „Je to interná záležitosť našej cirkvi,“ odpovedala Škodová. Samotný autor knihy pre Pravdu potvrdil, že o petícii vie. Podľa neho sú v nej účelové informácie, ktoré sa nezakladajú na pravde a k celej kauze sa odmietol vyjadriť. „Na petíciu mám svoj názor, nebudem sa k nej vyjadrovať, nechcem, aby sa moja osoba akýmkoľvek spôsobom medializovala,“ reagoval farár. Čas podľa neho ukáže, aká je pravda.

O tom, že vedenie cirkvi má k nemu blízko, svedčí stretnutie k 500. výročiu reformácie, ktoré sa konalo v Lučenci. Tam viedol liturgiu, okrem neho aj generálny biskup Klátik či dištriktuálny biskup Krivda.

Vedenie cirkvi už raz ukázalo, ako sa vie rázne vyrovnať s duchovným, ktorý je preň nepohodlný. Minulý rok neobnovilo pracovnú zmluvu mladému kaplánovi z Turian Jakubovi Pavlusovi, čo prakticky znamenalo, že už nemohol nikde pôsobiť ako duchovný. Bolo to len preto, že sa zastal homosexuálnych partnerstiev. Kňaz, ktorý bol medzi svojimi veriacimi obľúbený, mal rodinu – manželku a dve deti, zostal bez príjmu a bez zamestnania.

„Je to nehanebné, akým spôsobom Pavlusa vyhodili, ide o necitlivý, nepastorálny prístup, takto sa voči nemu nemali zachovať,“ myslí si farár zo západného Slovenska, ktorý si neželal zverejniť svoje meno. To, že sa s ním biskupi nestotožnili, je podľa neho na mieste. Druhá vec je, akým spôsobom vec riešili. „V tomto zmysle je to zlyhanie vedenia aj v jednej, aj v druhej kauze,“ konštatoval.

To, či má generálny biskup Klátik dôveru farárov, presbyterov či cirkevných zborov, je podľa neho ťažko povedať. „Hoci v poslednej kauze sedí ticho, nemožno mu uprieť určitý prínos pre cirkev,“ poznamenal duchovný.

Generálneho biskupa navrhuje rada a volí asi 15-tisíc ľudí zo zborov na šesť rokov. Volebné obdobie sa končí Klátikovi o rok a pol. Keďže je vo funkcii druhé volebné obdobie, v ďalšom sa už nemôže uchádzať o tento post.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska. Podľa sčítania z roku 2011, ktoré robil Štatistický úrad, sa k nej prihlásilo viac ako 316-tisíc ľudí.