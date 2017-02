Otváracie hodiny obchodov v nedeľu sa nemenia

SITA |

Návrh novely Zákonníka práce z dielne poslanca NR SR a lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) Igora Matoviča, podľa ktorého by bol zakázaný maloobchodný predaj v nedeľu do 16.00, poslanci neposunuli do druhého čítania.