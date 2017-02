Poslanci odmietli žiadosť Matoviča o dodatočné ospravedlnenie

Predseda hnutia OĽaNO Matovič mal možnosť ospravedlniť sa už 1. februára, vtedy sa však z rokovania ospravedlnil. „Bol som riadne ospravedlnený a možnosť som využiť nemohol," povedal v pléne a dodal že nevytvorenie priestoru bude považovať za úmyselné.

Podpredseda parlamentu Béla Bugár dnes v pléne povedal, že je to Matovičov problém, keď možnosť ospravedlniť sa nevyužil. O ospravedlnení neúčasti Matoviča na schôdzi 1. februára bude predseda NR SR Andrej Danko rozhodovať 5. marca. "Pravdepodobne ho neuznám, lebo bolo špekulatívne s jasným cieľom vyhnúť sa ospravedlneniu. Že ste mali iné pracovné povinnosti nie je relevantné ospravedlnenie,“ povedal Danko. Matovič však považuje kroky vedenia NR SR za účelové a špekulatívne.

Mandátový a imunitný výbor NR SR v decembri rozhodol, že poslanci Igor Matovič (OĽaNO-NOVA), Milan Mazurek a Stanislav Mizík (obaja ĽSNS) sa musia v pléne ospravedlniť za výroky, ktoré povedali počas októbrovej schôdze. „Ak tak neurobia, podľa zákona o rokovacom poriadku bude ešte raz zasadať výbor a môže rozhodnúť o udelení pokuty až do výšky tisíc eur,“ informoval predseda výboru Richard Raši (Smer-SD) s tým, že na výbore sa odmietli ospravedlniť.

Podnet na poslancov podal predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), podľa ktorého sa poslanci výrokmi vysmievajú zo židovského národa. Matovič počas rozpravy o rokovacom poriadku prirovnal poslancov NR SR k Židom v koncentračnom tábore. Matovič v októbri v rozprave povedal: „Je to to isté, ako keby si v koncentračnom tábore povedali, že si zahrajú futbalový zápas Židia a dozorcovia. A zrazu tí dozorcovia povedia, že my sme dozorcovia, tak náš šéf koncentráku bude rozhodcom… Je to presne taká istá zvrátenosť. My, ako opoziční poslanci alebo ako opozícia ťaháme v tomto mieste za kratší povraz. Tak ako Židia v koncentráku“.

Prvého februára kotlebovci v pléne vystúpili. Avšak za svoje výroky sa neospravedlnili, ale iba potvrdili, že si za nimi stoja.