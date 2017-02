Vláda rozhodne, či stiahne kandidatúru Procházku na post európskeho sudcu

Súdna rada začiatkom januára informovala, že diplomatickou cestou jej doručili písomné stanovisko poradného výboru k Radoslavovi Procházkovi. Výbor v prípade tohto kandidáta vydal negatívne stanovisko. Podľa Súdnej rady SR výbor Procházkovu kandidatúru odmietol, a to „vzhľadom na obavy ohľadne integrity kandidáta, ktoré podľa výboru neboli rozptýlené“.

Stanovisko výboru v tejto časti neobsahuje podrobnejšie odôvodnenie nad rámec stručnej zmienky o vôli kandidáta vyhnúť sa zdaňovaniu niektorých nákladov jeho prezidentskej kampane v roku 2014, uviedla v januári Súdna rada SR.

Zároveň podľa Súdnej rady v stanovisku poradného výboru rozsiahlo opisujú nesporné kvality Procházku, jeho právnu prax, jazykové schopnosti a medzinárodné skúsenosti.

Vzhľadom na to, že vláda ešte oficiálne nezaujala stanovisko, nemohla predsedníčka rady Jana Bajánková zatiaľ vyhlásiť nové voľby. Bývalý šéf ústavného súdu Ján Mazák, ktorému v júnovej voľbe na zvolenie za kandidáta chýbal jeden hlas, už avizoval, že sa nových volieb chce zúčastniť.

Minister Lajčák dodal, že o téme dnes už hovorili neoficiálne. „Bude treba prijať politické rozhodnutie, padnúť by malo v najbližších dňoch," uviedol. Vysvetlil, že ak by Slovensko trvalo na Procházkovej kandidatúre, definitívne rozhodnutie by padlo v pléna zástupcov členských štátov.

Vláda odobrila kandidatúru Procházku na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu 28. septembra. Túto kandidatúru vzhľadom na Procházkovu politickú minulosť a chyby, ktorých sa dopustil, sprevádzala kritika. Nikto nespochybňoval jeho odbornú pripravenosť, ale spochybňoval sa jeho morálny kredit.

Ozvali sa aj hlasy, ktoré prípadný post sudcu v Luxemburgu pre Procházku označili za „trafiku“, ktorú mal dostať na základe politických dohôd. To ale expolitik odmietol. Ešte pred rozhodovaním poradného výboru sa Procházka rozhodol k 31. októbru vzdať poslaneckého mandátu aj členstva v strane Sieť, ktorú zakladal.

Procházka bol už druhý kandidát, ktorého nám na post dodatočného sudcu odmietli. Mária Patakyová neprešla výberom pre neznalosť francúzštiny – pracovného jazyka súdu.