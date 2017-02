V koalícii nie je kríza, dohodli sa na odborných rokovaniach

Koalícia v stredu rokovala v širšom zložení po turbulentnom období, ktoré vzniklo v súvislosti so situáciou okolo Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. „Koalíciu vytvorili tri rozdielne strany, ktoré sa učia spolupracovať. To, že sem-tam vzniknú problémy, tie sa vyriešia. Dôležité je, že to, čo je napísané, bude naplnené,“ vyhlásil Bugár.

Lídri koalície uviedli, že dnes sa v rámci otvorenej diskusie dohodli na tom, ako budú ďalej spolupracovať a aj na tom, že budú bývať pravidelné odborné Koaličné rady. Prvá by mala byť už na budúci týždeň a bude sa týkať energetiky. Na takejto koaličnej rade by mali hovoriť aj na tému U. S. Steel, uviedol premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico.

Fico poďakoval partnerom za doterajší takmer rok spolupráce. Pripomenul, že ide o vládu historického kompromisu. „Sme stabilná vládna koalícia s nastaveným programom a úspešne plníme záväzky z programového vyhlásenia vlády“ zdôraznil.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Po napätí, ktoré vládlo v koalícii pre ceny energií a bývalého šéfa regulačného úradu Holjenčíka, sa do vzťahov medzi premiérom Robertom Ficom a predsedom NR SR Andrejom Dankom vrátilo uvoľnenie.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Robert Hüttner, Pravda

Zároveň dodal, že „navzájom vyslovili na rokovaní rešpekt k existencii tejto vládnej koalície ako aj k záväzkom vyplývajúcim z programového vyhlásenia vlády“. Slovensko nemá inú alternatívu, potrebuje politickú stabilitu, štandardné politické prístupy, a to garantuje spolupráca Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd, vyhlásil premiér.

Šéf národniarov Andrej Danko ocenil dnešné konštruktívne rokovanie. Zhodli sme sa, že budeme oveľa viac diskutovať na báze odbornej a viac sa musíme stretávať, vyhnúť mediálnym prestrelkám.

Podľa Danka by sa viac mali stretávať lídri koaličných strán a nie ich tímy, na čo Fico žartom Dankovi povedal, že „ak by bol peknou ženou, bol by s ním častejšie“. Líder národniarov zdôraznil, že v koalícii je vôľa riešiť problémy ľudí a emócie a psychopatizmus musia ísť na perifériu spoločnosti.