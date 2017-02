Protischránkový zákon sa bude zrejme meniť v zrýchlenom režime

Takáto neistota by pritom podľa ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej, ktorá je garantom protischránkového zákona, mohla v konečnom dôsledku zhoršiť pozíciu Slovenska pri predaji štátnych dlhopisov a spôsobiť tak priame hospodárske škody krajine. Preto do parlamentu vo štvrtok predložila návrh na skrátené legislatívne konanie na zmenu zákona, vypracovaný najmä na podnet ministerstva financií. Podľa navrhnutej novely Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) a Národná banka Slovenska (NBS) nebudú spadať do vecnej pôsobnosti zákona, pre ich pôsobenie na medzinárodných finančných trhoch.

„Slovenská republika pripravuje v marci emisiu a preto v zásade je tu návrh na skrátené legislatívne konanie. Potrebujeme stav právnej istoty zabezpečiť tak, aby zahraniční investori do slovenských dlhopisov neboli spochybnení pri nákupe slovenských dlhopisov,“ uviedla pri predložení návrhu na skrátené legislatívne konanie Žitňanská. Ako dodala, v rámci štandardného medzirezortného pripomienkového konania rezort financií ani ARDAL tento problém neavizovali. „Ja to vnímam tak, že sa môže stať. Nemalo by sa, ale sme omylní,“ tvrdí.

Podľa poslanca za SaS Alojza Baránika však za tento problém môže hlavne ministerstvo spravodlivosti, ako tvorca protischránkového zákona. Dôvodom je podľa neho aj to, že rezort nedisponuje ľuďmi, ktorí majú zahraničný rozhľad. „Je to zjavná chyba ministerstva spravodlivosti a vyhovárať sa na ministerstvo financií je pravdupovediac trápne,“ vyhlásil poslanec Baránik.

Protischránkový zákon, ktorý je účinný od 1. februára tohto roka, má zabezpečiť transparentné nakladanie s verejnými zdrojmi. Zákon o registri partnerov verejného sektora upravuje pre firmy povinnosť zaregistrovať sa v registri partnerov verejného sektora. Okrem toho sú firmy povinné zverejniť vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod.