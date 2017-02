Správa ombudmanky vyvolala roztržku v parlamente, Tomáš hovorí o komplote

V pléne to dnes po predložení mimoriadnej správy ombudsmankou Dubovcovou povedala poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Natália Blahová.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Blahová vo svojom vystúpení ďalej povedala, že minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa podľa nej dopustil prehreškov voči zákonom, Ústave SR a medzinárodným zmluvám, ktorými je Slovensko viazané. „Je mi do plaču nad krajinou, v ktorej trpia deti. Urobiť si džob z týrania detí, to chce hutnú dávku hyenizmu," povedala. „Hanebne sme sa spreneverili nielen medzinárodným zmluvám, ale hlavne tomu ľudskému v nás. Keď som počúvala výpovede detí rodičov o sexuálnom zneužívaní detí a ich týraní v resocializačných centrách, opantal ma pocit zúfalstva,“ povedala s tým, že rodičia takých detí využili všetky možnosti, sťažovali sa, podávali podnety, trestné oznámenia a žiaden zo štátnych orgánov na ich apely adekvátne nereagoval. Podľa nej využili všetky oficiálne cesty a "prípady boli odložené, lebo to niekto zariadil“. Dodala, že ministerstvo spravilo kontrolu v resocializačnom centre Čistý deň v Galante až po medializácii, avšak podľa nej nikto nehovoril s deťmi. „Očakávam okamžité a radikálne zmeny. Volám po nich a budem nepríjemným tŕňom v oku. Apelujem na novinárov, aby sa zamerali na pranie peňazí v sociálnej sfére,“ dodala.

Na vystúpenie Blahovej zareagoval poslanec Erik Tomáš (Smer), načo sa v sále strhla roztržka a predsedajúci Martin Glváč (Smer) musel na chvíľu schôdzu prerušiť. „Na balkóne sedí 53 rodičov klientov a všetkých podporovateľov domova Čistý deň. Tam sedí vaše svedomie. Prečo ste nikdy neprijali tých ľudí? Prečo sa ani pani ombudsmanka nikdy nič neopýtala? Budem prvý, ktorý bude rešpektovať názor orgánov činných v trestnom konaní, ale zatiaľ nič nepotvrdili. Slovami jedného klienta musím povedať, že vy ste zlý človek, pani Blahová,“ povedal Tomáš s tým, že zo strany Blahovej šlo o cynické zneužitie témy. „Na vašom mieste by som sa od hanby prepadol. Tá komunita sa potrebuje liečiť a vy ste do nej takto nechutne vstúpili,“ uzavrel Tomáš. Mimoriadnu správu Dubovcovej označil za komplot.

Dubovcová: Dochádza k porušovaniu práv detí, nedostatky sú systémové

Na nedostatky a pochybenia vedúce k závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí pri postupoch orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poukazuje mimoriadna správa verejnej ochrankyne práv, ktorú dnes Jana Dubovcová predstavila v Národnej rade SR. Ombudsmanka v nej konštatuje, že zistené nedostatky majú systémový charakter, a preto sa týkajú veľkého počtu detí. V správe upozorňuje na porušenia základných práv a slobôd pri umiestňovaní detí do resocializácie a do detských domovov a následne do profesionálnych ro­dín.

„Najzávažnejšie nedostatky vidím v rozhodovaní o umiestňovaní detí do jednotlivých typov starostlivosti, pokiaľ ju organizuje štát,“ uviedla Dubovcová s tým, že v tomto prípade je štát zastúpený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR). Ďalším veľkým problémom je absencia kontroly. „Tieto systémy nemajú vybudovaný systém nezávislej vnútornej alebo vonkajšej kontroly toho, aká je deťom poskytovaná starostlivosť,“ uviedla ombudsmanka s tým, že na takúto kontrolu neexistujú vypracované postupy a nie sú určené kompetentné orgány.

Ako príklad uviedla prípad resocializačného strediska Čistý deň v Galante, kde príslušné orgány vedeli o podnetoch o porušovaní práve detí už od roku 2014, no riešiť to začali až o dva roky neskôr. Prieskum ombudsmanky pritom potvrdil, že problémom nie je iba toto resocializačné stredisko, no celý systém podľa nej trpí mnohými nedostatkami, ktoré umožňujú porušovanie základných práv detí. V správe Dubovcová konštatovala, že deti pred umiestnením do resocializačných zariadení neprechádzajú potrebnou diagnostikou a detoxikáciou a pri výbere vhodného zariadenia stoja inštitucionálne potreby orgánov nad záujmami dieťaťa. „Pokiaľ dieťa, ktoré nebolo liečené na drogovú závislosť, umiestnia do tohto typu zariadenia, môže to mať veľmi negatívne dôsledky, zdravotné aj psychické,“ zdôraznila Dubovcová.