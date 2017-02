Opozícia sa pokúsi po druhýkrát o odvolanie premiéra Fica

"Dnes začíname zbierať podpisy a predložíme návrh na odvolanie Fica. Skoro 30 podpisov už máme. Chceme dnes dať priestor aj nezaradeným poslancom na podpísanie návrhu,“ povedal na tlačovej besede predseda OĽaNO Igor Matovič.

Fico sa podľa Matoviča ľuďom otočil chrbtom. „Dosadil si spolu s Dankom štyridsať zbojníkov do predstavenstiev a dozorných rád energetických spoločností,“ povedal s tým, že keď opozičné strany upozorňovali na nové vysoké ceny, boli „blázni, poloblázni a pošahanci“. Navyše si Fico v tom období oblepil Slovensko billboardmi o nezvyšovaní cien energií. „Trvalo sedem týždňov, kým kapituloval. Porazili ho ľudia, ktorí nám posielali svoje faktúry. Fico musel kapitulovať a podvod stiahnuť po zverejňovaní faktúr. Hrozilo, že Slovensko sa bude vyvíjať rumunskou cestou,“ vyhlásil Matovič.

Na Fica mali OĽaNO a SaS dve požiadavky. Aby napravil škody a vyvodil zodpovednosť voči „štyridsiatim zbojníkom“. "Tvrdošijne to odmieta proti ministrovi Petrovi Žigovi a nominantom v predstavenstvách a dozorných radách,“ povedal Matovič, ktorý je zvedavý na nové vyhlášky upravujúce ceny energií. Upozornil totiž, že energetickým spoločnostiam vznikli s posielaním faktúr náklady, ktoré môžu považovať za oprávnené a môžu ich rozrátať medzi ľudí.

Líder OĽaNO zároveň upozornil, že Fico pôvodne hovoril o znížení cien o 4,3 percenta, preto nesúhlasí s tým, aby sa faktúry odberateľov len vrátili do stavu v roku 2016. Navyše podľa neho niektorí ľudia si už stihli prerobiť ističe, aby nemali vysoké faktúry a dnes sú im nanič. „Teda sú škody napáchané na firmách, ktoré musia meniť faktúry, ale aj na ľuďoch, ktorí si vymenili ističe,“ konštatoval.

Fico má podľa podpredsedníčky SaS Jany Kiššovej plnú politickú zodpovednosť za neprimerane vysoké ceny energií a za chaos. "Nestačí odvolať Jozefa Holjenčíka. Stačilo by to, ak by bol nezávislým úradníkom. Alebo keby išlo len o jeho zlyhanie. Tak to však nie je. Holjenčík plnil príkazy Fica a úradu vlády a bol osobným chránencom Fica,“ vyhlásila. Tomu podľa nej nasvedčujú ich mnohé spoločné tlačové vystúpenia.

Kiššová zároveň upozornila, že Fico akoby prevzal pozíciu predsedu úradu a sám informoval, čo sa bude diať. "Zabezpečili neistotu ľudí, nepredvídateľnosť vývoja cien. Je to však len posledný prešľap, čo celé roky budovali. U nás sa regulácii cien nevenujú odborníci,“ zdôraznila. Podľa nej predseda SNS Andrej Danko povedal, že energetike hrozí kolaps. "Ten kolaps je už tu, keď za jeden z mešcov si vybrali energetiku,“ dodala poslankyňa.

Prvýkrát chceli Fica odvolávať opoziční poslanci 7. júla. Podľa opozície premiér svojím prístupom ku kauze Bašternák totiž legitimizoval korupčné správanie, keďže odmieta odvolať ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Ten je podľa opozičných poslancov podozrivý z obchodovania s daňovým podvodníkom. Začiatok júlovej schôdze bol viackrát odložený, poslanci ho napokon odvolávali 23. septembra. Fico však zostal vo funkcii. Za odvolanie predsedu vlády hlasovalo 36 poslancov. Ficovo zotrvanie vo funkcii podporilo 78 zákonodarcov.