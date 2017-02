Školskí odborári sú prekvapení postojom ZMOS-u k zvyšovaniu platov

Ostatným zamestnancom školstva na základných a stredných školách by sa platy mali zvýšiť, minister školstva Peter Plavčan avizoval, že prostriedky na to v rozpočte má. Ondek zdôraznil, že sú nespokojní s postojom ZMOS-u, ktorého členovia stále majú možnosť meniť rozpočet na tento rok, ale aj ministra školstva, ktorý mal robiť také kroky, aby k tejto situácii nedošlo.

Ondek avizuje, že na budúci týždeň v utorok budú rokovať s Plavčanom. Podľa neho môže dôjsť k trom situáciám. Ako prvé uviedol, že na stretnutí s ministrom dôjde k dohode. Ak k nej dôjde, situácia sa môže vyriešiť dodatkom ku kolektívnej zmluve.

Takéto riešenie by bolo najlepšie, ak by sa definitívne dotiahlo do konca do mája, dodal. Ak nedôjde k dohode, nevylúčil Ondek protesty. Zároveň Ondek uviedol, že ak nedôjde k dohode s ministrom Plavčanom, situáciu ešte môže vyriešiť vláda nariadením.

Školskí odborári zopakovali, že nie je v záujme zväzu, že sú v školstve dve kategórie zamestnancov. U jedného zamestnávateľa sú zamestnávatelia financovaný z dvoch zdrojov, a to nie je dobré. Podľa Ondeka aj vzniknutá situácia je dôkazom toho, že samospráva nezvláda financovanie školstva.

Podľa prognózy bude mať samospráva na školstvo 705 809 600 eur. Je podivuhodné, že z takýchto peňazí nevedia dať pre 25-tisíc zamestnancov 8 600 000 eur. Starostovia aj miestni poslanci si majú uvedomiť, že sú tu pre ľudí, sú to ich voliči a majú vychádzať v ústrety všetkým zamestnancom, vrátane tých, čo sú v školstve, uviedol Ondek.

Minister Plavčan bude rokovať so zástupcami ZMOS aj so zástupcami odborov v priebehu budúceho týždňa, pričom jeho cieľom je dôjsť k spoločnému konsenzu a dohode, ktorá bude korešpondovať s prísľubom ministerstva o navyšovaní platov, uviedli z ministerstva školstva v reakcii na vzniknutú situáciu.

Ako sa ďalej uvádza v reakcii tlačového odboru,“ platí prísľub zvýšenia platov, pričom konkrétne postupy budú predmetom ďalších rokovaní“. Ministerstvo uprednostňuje odbornú diskusiu a chcú vyriešiť situáciu bez emócií a vecne. V tejto chvíli, pred ďalšími rokovaniami, nevidia preto dôvod na diskusiu o spomínaných krízových alternatívach, uvádza sa v reakcii.