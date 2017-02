Extrémistu Magáta odsúdili za ozbrojovanie na tri roky podmienečne

Polícia zadržala Mariána Magáta s nelegálne držaným opakovacím revolverom v decembri 2015 po incidente, pri ktorom jeho kamarát Michal H. ohrozoval inou zbraňou štvorčlennú rodinu v Turzovke.

„No ako na divokom západe – keď sa dívam večer na televízor a manželka príde, že niekto strieľa po dome. Prečo strieľali? Pán Michal H. si najal pána Mariána Magáta na to, aby si vyrovnal účty, pán Michal H. to asi sám nezvládol, lebo som mu nepredal pozemok,“ povedal otec rodiny, ktorej sa Michal H. s neoprávnene držanou pištoľou vyhrážal a jedenkrát vystrelil aj do steny ich domu v kysuckej Turzovke.

Michal H. uzavrel dohodu o vine a treste a súd mu vymeral dva roky podmienečne. Obžalovaný Marián Magát, ktorý je známy aj ako organizátor protestov proti islamu a Európskej únii a tiež kandidát Kotlebovej strany v minuloročných parlamentných voľbách, tvrdí, že zbraň našiel len náhodou zabalenú v igelitovej taške v opustenej pivnici a po porade s právnikom ju chcel odovzdať polícií.

„Chcel som sa poradiť s právnikom, nevedel som, čo s tou zbraňou bolo spáchané, ako postupovať a prvoradá bola pre mňa rada právnika. Ja nepopieram, že tú zbraň som mal pri sebe, ale nezaobstaral som si ju úmyselne,“ povedal Magát. a k incidentu s rodinou v Turzovke dodal: „Zbraň som v ruke nemal. To, že Michal H. strieľal na dom, k tomu sa priznal. Môj výstrel zaznel, ale z plynovej pištole, ktorú som pri zápase stratil. A taktiež aj výpoveď svedkov hovorí, že pištoľ som mal celý čas pod bundou,“ dodal Marián Magát.

Marián Magát bol už niekoľkokrát preverovaný či vypočúvaný políciou za jeho radikálne výroky. Čelí tiež žalobe za šírenie extrémistických materiálov, keď v roku 2012 našli u neho v byte nacistické symboly, ktoré podľa žaloby predával.

V lete 2015 Magáta zadržali českí policajti počas jeho antisemitského prejavu v Prahe na demonštrácii proti imigrantom. Česká polícia ho obvinila z trestného činu podnecovania nenávisti voči skupine osôb, za čo mu hrozia dva roky väzenia, vyšetrovanie tohto prípadu už prevzali slovenské orgány činné v trestnom konaní.