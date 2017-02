Reklama vyvolala rasizmus aj odpor proti nemu

Tí, čo majú problém s globálnosťou značky, jej môžu vrátiť oblečenie a dostanú zaň späť peniaze. Ak napíšu e-mail na adresu somrasista@ nebbia.sk.

Nenávistným slovným útokom na internete z podobného dôvodu čelil približne pred mesiacom český Lidl. Aj na jeho letáku sa objavil model tmavej pleti. Podľa odborníka na reklamu sa z rasových či náboženských rozdielov stáva terč pre časť frustrovanej verejnosti, vyvolávajú teda pozornosť, ktorú reklama potrebuje.

Spoločnosť Nebbia minulý piatok na sociálnej sieti zverejnila fotografiu, na ktorej je v ich oblečení aj nórsky kulturista tmavej pleti Dennis Johansen. Ako sama podotýka, zďaleka to nebolo prvýkrát. Tentoraz nasledovala záplava rasistických reakcií. Okrem miestami až nenávistných komentárov sa našlo aj niekoľko takých, ktoré rasizmus kritizovali.

Firma odpovedala na niektoré reakcie už priamo na sociálnej sieti, neskôr zverejnila aj blog. „Človek, ktorý je na našej fotke, je náš dobrý priateľ Dennis. Je to Európan, tak ako aj ty. Dennisova fantastická postava a športové výsledky boli dôvodom, pre ktorý sme si ho vybrali do nášho tímu. Toto bolo pred viac ako rokom. Za ten čas Dennis získal PRO kartu, absolvoval s nami viacero výstav a my sme si ani raz neuvedomili, že má pleť tmavej farby,“ napísal výkonný riaditeľ spoločnosti Martin Pecko.

Jednému z komentujúcich, ktorý vyhlásil, že nebude nosiť ich oblečenie, Pecko ponúkol, že všetky ich odevy od neho odkúpia. Nasledovala vlna ďalších komentárov, na ktoré spoločnosť odpovedala ďalším blogom. Nikto z firmy vraj nemal v pláne riešiť rasovú otázku, iba reagujú na momentálnu situáciu. Aby si niekto nemyslel, že ide o marketingovú kampaň, spoločnosť sa rozhodla, že nebude poskytovať žiadne rozhovory ani vyjadrenia. Považuje však za svoju povinnosť vyjadriť názor a chce viac poukázať na rasizmus.

„Aby sme sa teraz nezachovali ako zbabelci, rozhodli sme sa, že všetci tí, ktorí nosíte naše oblečenie a robí vám problém pomyslenie, že Nebbia je globálna značka, ktorá na svoje marketingové účely využíva aj športovcov tmavšej pleti, môžete nám oblečenie vrátiť a my vám vrátime peniaze v plnej výške vášho nákupu, pričom nám je jedno, či máte tričko rok, alebo desať a je nám jedno, či ste ho kúpili u nás, alebo u nášho partnera. Po včerajšku nechceme, aby naše oblečenie nosili ľudia, ktorí v sebe majú rasovú nenávisť,“ uviedol Pecko.

Útokom na internete čelil približne pred mesiacom český Lidl, keď sa na jeho letáku objavil černoch. Hovorkyňa obchodného reťazca Zuzana Holá pre server iDnes.cz uviedla, že s ojedinelými prejavmi rasizmu sa už stretli, ale nie až v takej miere. „V našich letákoch venujeme všetko úsilie propagácii nášho tovaru a akúkoľvek rasovú manipuláciu či uprednostňovanie úplne odmietame,“ konštatovala Holá.

Odborník na reklamu Igor Brossmann sa domnieva, že v rôznych obdobiach zaberajú na verejnosť rôzne témy, pričom ide svojím spôsobom o módne záležitosti. Kedysi iritovali dlhé vlasy, dnes začína byť z istých celospoločenských dôvodov témou iná farba pleti či iné náboženstvo. Časť spoločnosti, ktorá je frustrovaná, lebo nemá inú možnosť ukázať, že je tu, si nájde niektorú z týchto tém ako terč.

„Ľudia, ktorí sa snažia o reklamu alebo publicitu, majú pomerne jemné senzory a snažia sa veci robiť tak, aby ich reklama vzbudila záujem. Najhoršie totiž je, keď si vás s reklamou nikto nevšíma. Kalkuluje sa aj s tým, že sa takpovediac pichne do osieho hniezda a dúfa sa, že to viac pomôže, ako uškodí,“ mieni Brossmann. „Nepoznám však motivácie tejto konkrétnej spoločnosti. Nedovolil by som si teda v žiadnom prípade povedať, že to tak je v ich prípade,“ zdôraznil.