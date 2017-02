Na budúci týždeň by mohli vykuknúť snežienky

Na takýto vývoj počasia sa môžeme tešiť v najbližších dňoch. Nočné mrazy, i keď už nie také intenzívne, by nás však mali sprevádzať ešte nejaký čas. Lenže kým január sa nízkymi priemernými teplotami zaradil k najchladnejším za posledné roky, február bude historicky iba niekde v priemere.

Pred sebou máme víkend, ktorý teplotne nadviaže na predchádzajúce dni. V noci budú teploty pod nulou, cez deň sa na juhu stredného a západného Slovenska môžu vyšplhať až na plusových sedem stupňov Celzia. Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ) Pavol Faško hovorí, že mrazy ešte niekoľko dní budú, no nie také silné, ako býva v tomto ročnom období zvykom.

„V sobotu ráno mohlo byť na niektorých miestach aj do mínus 10 stupňov, najmä tam, kde bola vyjasnená obloha. Aj v ďalších dňoch bude počasie u nás ovplyvňovať tlaková výš, ktorá určuje charakter počasia. Keďže je pomerne mohutná, nevytvorí priestor na prienik nad naše územie tlakových útvarov, ktoré sa tvoria nad Atlantickým oceánom,“ vysvetlil Faško.

V nasledujúcich dňoch môžeme očakávať tvorbu inverzie. Tam, kde bude jasnejšie, bude v noci silnejší mráz, zato cez deň slnko ohreje vzduch na vyššie hodnoty. Pri oblačnej oblohe bude nočný mráz slabší, no nižšie budú aj denné teploty.

„Treba však podotknúť, že pri vyjasnenom a slnečnom počasí už môžeme očakávať, že na niektorých miestach by mohli začať kvitnúť snežienky,“ zdôraznil Faško. Najbližšie dni by podľa neho mali byť charakteristické aj tým, že by nemali priniesť oblačnosť a na vyšších miestach snehové prehánky. Na dobré počasie a vhodné podmienky na lyžovanie sa môžu tešiť aj milovníci zimných športov.

Dnešný dátum 11. február je pre klimatológov a meteorológov pomerne významný. Presne v tento deň pred 88 rokmi bola na Slovensku nameraná vôbec najnižšia teplota vzduchu v histórii meteorologických meraní. Namerali ju vo Vígľaši-Pstruši v okrese Zvolen a teplomer ukazoval hodnotu –41 stupňov Celzia. Extrémna zima bola v ten istý deň aj na mnohých ďalších miestach Slovenska. Napríklad vo Zvolene namerali –38,5 stupňa, v Liptovskom Hrádku –38 stupňov a v Tatranskej Lomnici a Na studni pri Brezne –37 stupňov Celzia.

„Mráz prišiel v čase, keď vonku bola bohatá snehová nádielka a ten studený vzduch ešte ochladzoval aj samotný sneh,“ hovorí Faško. Podľa jeho informácií studený vzduch vtedy vo Vígľaši-Pstruši spôsoboval, že v potoku úplne zamrzla voda, praskala kôra na stromoch a kone nemohli vyjsť z maštale, lebo by im vonku zamrzli nozdry a zadusili by sa. Vo Vígľaši stále žijú ľudia, ktorí ten mráz zažili na vlastnej koži. „Patrí k nim 98-ročná pani Emília Kajanová, ktorá mala vtedy desať rokov. O silnom mraze často hovorila s miestnymi, ale aj pre médiá,“ poznamenala pracovníčka Obecného úradu vo Vígľaši Monika Zošiaková.

Taký silný mráz ako v roku 1929 sa už od roku 1951, ktorý je prvým v databáze meraní SHMÚ, nezopakoval. Faško pripomenul, že v Červenom Kláštore bolo 11. februára 2012 až –30 stupňov Celzia. V ten istý deň namerali v Rabči –28 stupňov a v Plavči –27,8 stupňa. Za zmienku stoja aj nízke teploty namerané vo vzdialenejšej minulosti. Napríklad 11. februára 1985 namerali v Rabči –27 stupňov a 11. februára 1969 v Oravskej Lesnej –27,8 stupňa. Teploty, ktoré ukazujú teplomery dnes, sa k rekordnému mrazu spred 88 rokov ani nepriblížili.