Jarjabek: Výbor nemôže do personálnych otázok RTVS zasahovať

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) je verejnoprávne médium, ktoré by malo pomáhať tejto vláde, aby presadzovala svoj program, vyhlásil vo štvrtok na mediálnom výbore nezaradený poslanec Peter Marček.

„Nepoužil som presný termín, ale (STV poz. red.) by mala aspoň akceptovať názory tejto vlády. Predsa je to štátna, verejnoprávna televízia,“ dodal Marček. Povedal to v súvislosti s tým, že podľa neho šéf spravodajstva RTVS Lukáš Diko ohrozuje dobré meno verejnoprávnej inštitúcie. Výbor sa zaoberal zverejnenými SMS komunikáciami novinárov, medzi ktorými bol aj Diko, s bývalým hovorcom exministra vnútra Daniela Lipšica a súčasným poslancom NR SR za OĽaNO-NOVA Gáborom Grendelom.

Marček sa tiež pýtal, či šéf spravodajstva RTVS Lukáš Diko má dôveru riaditeľa STV Václava Miku, keďže vo zverejnených SMS sa objavili aj jeho konverzácie s nemiestnymi vyjadreniami na adresu kolegov, za ktoré sa im neskôr ospravedlnil. „Je neprípustné vyvodzovať jeho morálny kredit od informácií, ktoré vznikli nelegálne. V tomto kontexte pán Diko požíva moju dôveru,“ reagoval Mika.

Komisia nezistila nijaké porušenie princípov nezaujatosti

Výbor zobral na vedomie záverečné správy kontrolných komisií Rady RTVS a RTVS. Zo záverečnej správy kontrolnej komisie RTVS vyplynulo, že v prešetrovaných obdobiach neutralita spravodajstva v prospech politickej strany NOVA, resp. OĽaNO-NOVA ovplyvnená nebola. Okrem toho komisia nezistila nijaké porušenie princípov nezaujatosti a nezávislosti. Kontrolná komisia Rady RTVS vo svojom stanovisku uviedla, že zistenia komisie RTVS sú podložené korektným vyhodnotením dostupných údajov a materiálov.

Komisia Rady RTVS odporučila Sekcii spravodajstva vypracovať ucelený metodický materiál opatrení, ktoré vylúčia akúkoľvek ingerenciu do nezávislosti redaktorov. Výbor NR SR pre kultúru a média prijal uznesenie, ktoré predložil poslanec Miroslav Číž (Smer-SD). Podľa uznesenia má Rada RTVS do 15. apríla predložiť správu o stave publicistiky a spravodajstva v RTVS.

Riaditeľ RTVS Václav Mika po približne trojhodinovej diskusii na mediálnom parlamentnom výbore povedal, že sa snažil odpovedať na otázky členov výboru. "Mojou úlohou bolo vypočuť si veci, reagovať a reprezentovať stanoviská RTVS,“ dodal. „Akceptujem závery (kontrolnej) komisie a som rád, že nedošlo k porušeniu zákona, štatútu ani žiadnych vnútorných noriem. Žiadne podozrenia sa nepotvrdili, čo je dôležité,“ uviedol Mika s tým, že uznesenia výboru smerujú k Rade RTVS a podľa toho sa zariadia. Mika vyzdvihol, že vznikne Etická komisia na pôde RTVS.

Viskupič: Nebolo ovplyvnené spravodajstvo

„Výbor konštatuje že vyjadrenie niektorých profesijných novinárskych organizácií sú formálne a alibistické a obchádzajú etický rozmer celej problematiky. Výbor NR SR považuje nepripravenosť, neochotu či neschopnosť týchto organizácií plniť autoregulatívne funkcie za vážny podnet pre vecne príslušný rezort kultúry na prípravu aktualizácie mediálnej legislatívy v blízkej budúcnosti, aby zodpovedala podobným kontrolným normám pre printové a elektronické médiá,“ dodal predseda výboru Jarjabek.

Zdôraznil, že kauza SMS je nepríjemná téma. „Dlho sme sa bránili tomu, aby sme výbor zvolali, ale nastali tlaky novinárov. Kauza prišla v čase, keď sme mali rozprávať o financovaní RTVS,“ povedal s tým, že momentálne sa pripravuje aj voľba nového riaditeľa RTVS.

Opozičný člen výboru Jozef Viskupič (OĽaNO-NOVA) poukázal na to, že podľa výsledkov kontrolných komisií nebolo ovplyvnené spravodajstvo RTVS v prospech politického hnutia OĽaNO-NOVA v dôsledku SMS medzi novinármi s Grendelom. „Ostatné, si myslím, že sú pojmy a dojmy, navyše vytvárané podľa mňa v hnusnej a špinavej spravodajskej hre… A tento výbor si ide zlámať nohy, aby sme v októbri zasadli a teraz zasadáme druhýkrát a dostali sme sa len k tomu, že niečo berieme na vedomie,“ povedal Viskupič.

Poslanci na výbore vlani v októbri vyzvali Radu RTVS, aby zriadila kontrolnú komisiu a preskúmala publikované podozrenia v súvislosti s SMS medzi novinármi a Grendelom a do 30 dní ich informovala o prijatých opatreniach, ktoré zabezpečia objektivitu, nestrannosť a vyváženosť spravodajských relácií RTVS. Druhú kontrolnú komisiu zriadil šéf RTVS Václav Mika.