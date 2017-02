Polícia vyšetruje viac násilia na ženách

Vlani polícia vyšetrovala o vyše 600 prípadov domáceho násilia viac ako rok predtým. Toto zvýšené číslo podľa odborníkov znamená, že sa prestávajú podceňovať trestné oznámenia žien, ktorým partner opakovane ubližuje. Ich sťažnosti už nekončia tak často ako predtým v koši alebo len ako priestupok. Stále je však potrebné policajtov vzdelávať, aby vedeli správne reagovať na podnety násilia v rodinách. Polícia na to využíva aj nový dotazník vytvorený v spolupráci so psychológmi.

Kým pred dvoma rokmi orgány činné v trestnom konaní preverovali 1 784 podnetov na nebezpečné vyhrážanie a 272 trestných oznámení kvôli týraniu, vlani už polícia vyšetrovala ako trestný čin o 667 takýchto podnetov viac. Veci sa pohli po tom, čo boli medializované mnohé prípady týrania žien, ktoré súdy či orgány činné v trestnom konaní bagatelizovali.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár už pred rokom po vražde ženy, ktorá hľadala pomoc pred tyranom na polícii, upozornil, že takéto oznámenia policajti zle dokumentujú a podceňujú. Následne nariadil preskúmať postup správnych orgánov pri prejednávaní priestupkov týkajúcich sa domáceho násilia, ako aj postup polície a prokuratúry. Výsledky analýzy by mala prokuratúra zverejniť v najbližších dňoch.

Krajské prokuratúry upozornili na pomerne vysoký výskyt prečinu nebezpečného prenasledovania. „Najmä bývalí partneri sa touto formou snažili získať späť kontrolu a moc nad partnerkami, ktoré sa vymanili z ich závislosti. Nebezpečné prenasledovanie sa končilo fyzickým napadnutím, ojedinele prerástlo až do vraždy,“ uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. Tieto závery prokuratúry potvrdzuje aj príklad muža, ktorého súd odsúdil za týranie manželky.

Prípad sa ťahá od roku 2014 dodnes. Podmienečne odsúdený páchateľ, lekár z Trenčína, sa opakovane vyhrážal manželke i deťom. Muž porušil podmienku nepribližovať sa k žene a deťom, okresný súd ho preto poslal do väzby z obavy, že by na slobode pokračoval v trestnej činnosti, no krajský súd ho napriek tomu pustil na slobodu. Prokuratúra teraz zvažuje využitie mimoriadneho opravného prostriedku.

Prokuratúra zasiahla aj v ďalšom podobnom prípade, kde muž opakovane dlhé roky psychicky a duševne týral svoju manželku. Štyri roky hľadala žena márne ochranu u polície. Vyšetrovateľka viaceré trestné oznámenia od 46-ročnej ženy, ktorej muž pochádza zo Saudskej Arábie, vyhodnotila ako priestupok s tým, že v islamskom manželstve môže muž potrestať ženu. Kým pred štyrmi rokmi polícia a prokurátor vyhodnotili konanie 41-ročného arabského lekára len ako priestupok, dnes sedí vo vyšetrovacej väzbe a v prípade dokázania viny mu hrozí za týranie blízkej osoby od 7 do 15 rokov.

„Koncom septembra bolo začaté trestné stíhanie a vznesené obvinenie MUDr. Khalid A. pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Začiatkom októbra uznesením sudcu pre prípravné konanie Okresný súd Bratislava II bol obvinený vzatý do väzby. Tá trvá aj v súčasnosti,“ uviedol prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Oliver Janíček.

Aj keď začali orgány činné v trestnom konaní nekompromisnejšie vyhodnocovať trestné oznámenia od týraných osôb, Čižnár vidí v práci polícii, prokuratúry, ale aj súdov viaceré rezervy. "Prokuratúra aj v spolupráci s políciou postupuje oveľa razantnejšie a nekompromisnejšie v týchto veciach na strane jednej. Na strane druhej sa snaží minimalizovať latenciu tejto trestnej činnosti, pretože v tejto oblasti sú ešte značné rezervy, ku ktorým bohužiaľ niekedy prispieva postup polície, ale aj prokuratúry,“ uviedol Čižnár.

S jeho slovami súhlasí aj sociálny terapeut Miroslav Nosál z občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia. Tvrdí, že zľahčovanie domáceho násilia policajtmi nie je nič výnimočné. Týraným ženám odporúča chodiť na políciu s advokátom, potom ich budú brať vážne. Podľa jeho skúseností majú niektorí policajti tendenciu preklasifikovať tieto veci na priestupky. „Z pra­xe je to približne každá štvrtá žena,“ potvrdzuje Nosál.

Riaditeľka krízového centra Brána do života, ktoré poskytuje týraným ženám sociálne, právne a psychologické poradenstvo, Daniela Gáliková hovorí, že situácia žien, ktoré podávajú na polícii trestné oznámenia na násilníka, sa oproti minulosti zlepšila. Jednak sa sprísnila legislatíva, ktorá viac pomáha týranej osobe, ale zmenil sa aj prístup polície a prokuratúry.

„Naše klientky, ktoré zväčša pri takýchto úkonoch sprevádza náš pracovník, hovoria, že policajti sú ústretoví,“ reagovala Gáliková. Podľa nej problémom je, že policajné hliadky chcú takýmto ženám pomôcť, ale nevedia ich často informovať, aké majú možnosti chrániť sa pred násilníkom. Podľa nej by sa malo preto zlepšiť školenie policajtov v tejto problematike.

Polícia od januára používa pri vyšetrovaní týrania nové dotazníky. Ako pre Pravdu povedal policajný prezident Tibor Gašpar, je to kvôli kvalifikovanejšiemu posúdeniu oznámení. „Ide vlastne o metodickú pomôcku vypracovanú napríklad aj so psychológmi,“ spresnil Gašpar. Oznamovateľ musí zodpovedať na otázky, či bol vystavený útokom opakovane, či má násilník zbraň a či ju proti obeti aj použil, alebo sa ňou vyhrážal.

Zo správy o činnosti prokuratúry za rok 2015 vyplýva, že najčastejším trestným činom páchaným v rodinách bol prečin nebezpečného vyhrážania. V týchto prípadoch orgány činné v trestnom konaní často využívali väzbu a tzv. zjednodušené skrátené vyšetrovanie, ktorým sa dosiahlo okamžité odsúdenie páchateľa. Prokuratúra upozorňuje, že napriek dlhodobo vysokej skrytosti domáceho násilia sa podarilo v roku 2015 nielen zastaviť stále klesajúci počet odhalených trestných činov, ale, naopak, výrazne zvýšiť ich odhalenie. Súvisí to aj so zriadením linky pre týrané osoby na Generálnej prokuratúre.

V porovnaní s rokom 2014 bolo odhalených takmer o štvrtinu viac páchateľov trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. Kým v roku 2014 bolo obvinených 175 osôb, v roku 2015 bolo obvinených až 211 osôb, z toho bolo 132 obžalovaných. Zo štatistiky vyplýva, že najčastejším trestným činom páchaným v roku 2015 v rodinách bol prečin nebezpečného vyhrážania.