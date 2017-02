Detva bojuje za zachovanie pohotovosti

Vedenie Detvy tvrdí, že ak by u nich lekárska pohotovosť zanikla, mohlo by to viesť k ohrozeniu života ľudí, ktorí žijú v odľahlejších častiach regiónu. Pacienti by za ošetrením museli dochádzať do Zvolena, prípadne Lučenca či Brezna, čo by im poriadne predĺžilo cestu. Zvolen je od Detvy vzdialený asi 25 kilometrov.

„Charakteristika nášho regiónu je iná ako väčšiny ostatných okresov. Mnoho obcí je od ruky už od Detvy a ľudia aj teraz majú najmä v zimnom období problém dostať sa na pohotovosť,“ konštatuje Zuzana Juhaniaková z Mestského úradu v Detve.

Detvianska pohotovosť pre dospelých ošetrí mesačne okolo 450 pacientov. Počas pracovných dní je priemer vyšetrení tri až sedem, ale nápor chorých je hlavne počas víkendov a sviatkov, a to dvadsať, niekedy aj štyridsať pacientov.

„V žiadnom prípade s takým niečím nesúhlasím. Ako by sme cestovali do Zvolena?“ pýta sa 72-ročný dôchodca z Detvy Jozef Ďurica. „Malo by sa pri otázke o jej budúcnosti myslieť hlavne na starších ľudí,“ zdôrazňuje 22-ročný Július Kondrlík.

Starosta obce Korytárky Ľubomír Straka vyrátava, že v spádovej oblasti pohotovosti v Detve žije asi 35-tisíc ľudí. Ak by bola zrušená, cestovali by prevažne do Zvolena, ktorý by pokrýval oblasť asi pre 120-tisíc ľudí. „Fakt si neviem predstaviť, ako by sa zo Zvolena dala zabezpečovať pohotovosť aj pre ľudí z Krupiny a okolia a Podpoľania. Bolo by to neúnosné,“ myslí si Straka.

Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej 51 ambulancií bude tvoriť pevnú sieť. Okrem nej môže vzniknúť aj doplnková sieť, a to podľa potrieb regiónov. „Organizátor, ktorý bude zabezpečovať pevnú pohotovostnú službu, bude môcť zabezpečovať aj doplnkovú ambulantnú službu, a to v čase od 16. do 22. h nepretržite najviac 4 hodiny,“ uviedla Eliášová. Ako ďalej poznamenala, zatiaľ je predčasné hovoriť, kde takáto doplnková pohotovosť bude. Zohľadniť sa majú potreby pacientov, názory odborníkov, ako aj žúp.

Prevádzkovateľ dopravy Jaroslav Straka, ktorý vozí ľudí na pohotovosť a zabezpečuje prevoz lekárov k pacientom, tvrdí, že už teraz to majú z niektorých lokalít ďaleko. „Napríklad z Látok, zo Starej Huty či z Detvianskej Huty. Každý, kto sa pozrie do mapy, musí vidieť, čo by to znamenalo,“ vraví Straka.

Podľa primátora Detvy Jána Šufliarskeho by išlo o riskantný krok voči obyvateľom, najmä vzdialenejších osád. Mnohí, najmä starší ľudia sa na pohotovosť nevedia dopraviť autom a odkázaní sú na autobus. Primátor sa preto snaží diskutovať s ministerstvom zdravotníctva o možnosti zachovania pohotovosti.

Podľa prevádzkovateľa pohotovosti pre dospelých v Detve Jozefa Goliana pacienti budú obhajovať zachovanie tejto služby. "U nás máme však problém s nedostatkom leká