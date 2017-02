Výstava: Po stopách východniarov v Amerike

Údaje a rôzne informácie o rodákoch zhromažďovala dlhé obdobie. Na výstave ich prezentovala aj pred tromi rokmi, ale pre veľký záujem verejnosti ich rozšírila a prezentuje ich opäť.

Sprístupnené budú do 22. marca tohto roku. „Na prípravu boli použité dokumenty z knižného a časopiseckého fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, vydané na Slovensku i v USA, ale aj biografické heslá z databázy Regionálnych osobností východného Slovenska. Naše bibliografické oddelenie vytvára túto databázu už od roku 1994. Biografický výskum sa zameriava na Slovákov z východného Slovenska, ktorí našli nový domov v USA, ale aj významných amerických rodákov so slovenskými koreňmi,“ prezrádza kurátorka výstavy Daniela Slezáková.

Niektorých Američanov s koreňmi zo Slovenska pozná celý svet. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Výstava ponúka verejnosti písomné materiály i fotodokumentáciu približujúcu nielen osudy Slovákov v Amerike, pripomína menovite aj tých, ktorí sa v USA stali významnými a slávnymi. Podľa informácií bibliografky Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach Ľubice Poklembovej ich bolo veľa. „Všetkých sa prezentovať nedá, no na výstave predstavujeme aspoň niektorých. Patrí k nim svetoznámy maliar, grafik a dizajnér Andy Warhol, ktorého rodičia sa do Ameriky presťahovali z dedinky Miková pri Medzilaborciach. Slovenské korene majú aj známi herci Paul Newman a Angelina Jolie so svojím otcom Jonom Voightom. Newmanova matka Tereza, rodená Fecková, pochádzala z obce Ptičie v okrese Humenné. Starý otec Voighta pochádzal z Košíc,“ vykresľuje obraz známych rodákov Poklembová.

Významných Slovákov a ich potomkov bolo a je v Amerike viac. Patrí k nim aj Andrej F. Hudák, rodák z Kecerovských Peklian v okrese Košice okolie, ktorý sa stal známym ako podnikateľ, publicista a spisovateľ. V USA založil Slovenské múzeum kultúrneho dedičstva amerických Slovákov. Bol aj poradcom prezidenta Nixona. K popredným osobnostiam patrí aj sklársky umelec Dale Chichuly, ktorého starí rodičia pochádzajú z Koškoviec na východnom Slovensku a ktorého diela sú vystavené aj v Pálffyho paláci v Bratislave či v Šarišskej galérii v Prešove.

Košická výstava pripomína tiež ďalšieho veľmi známeho Slováka. Bol ním Michael Strank, ktorý sa narodil v Jarabine v okrese Stará Ľubovňa. Jeho rodina sa v roku 1919 spolu s jednou ďalšou z Jarabiny odsťahovala do Ameriky. Michael bol počas druhej svetovej vojny seržantom armády USA a je považovaný za vojnového hrdinu. Zúčastnil sa na bitke proti Japoncom na ostrove Iwo Jima a bol to práve on, kto vztyčoval po víťazstve nad Japoncami vlajku USA. Tento moment zachytil fotograf Joe Rosenthal a fotka sa stala predlohou známeho pamätníka Marine Coprs War Memorial, ktorý je najväčším bronzovým súsoším na svete.

„Textový a obrazový materiál výstavy dokumentuje vysťahovalectvo z východného Slovenska do USA chronologicky. Masové vysťahovalectvo spadá do obdobia rokov 1867 až 1921, kedy bieda, hlad a zlé sociálne pomery na Slovensku vyháňali Slovákov do zámoria. Prvé kolónie si vytvárali v lokalitách, kde boli bane a železiarsky priemysel,“ vysvetľuje kurátorka výstavy. Prví Slováci sa sústredili v štátoch New York, New Jersey, Ohio, vo východnej Pensylvánii, v Illinois či Connecticute. V Amerike zakladali krajanské spolky a vytvárali spoločenský život. Presne 26. mája 2017 uplynie 110 rokov od pamätného dňa v roku 1907, keď sa v Clevelande na Národnom kongrese, ktorý koordinoval aktivity Slovákov v USA, stretlo 10-tisíc delegátov podporných organizácií, americko-slovenskej tlače a jednotlivcov, aby rozhodli o založení svojej strešnej organizácie Slovenskej ligy v Amerike.

Komunita amerických Slovákov venovala ustavičnú pozornosť domovine a snažila sa jej pomáhať. Nezanedbateľný bol význam ich pomoci v československom odboji počas 1. svetovej vojny i pri povojnovom usporiadaní Slovenska. Svoj názor deklarovali v tzv. Pittsburskej dohode z mája 1918. Pričinením starousadlíkov zo Slovenska sa do Ameriky vybrali ďalší prisťahovalci zo Slovenska v období druhej svetovej vojny, po roku 1968 aj po novembri 1989. V roku 1970 vznikol v New Yorku Svetový kongres Slovákov, združujúci inštitúcie i jednotlivcov zo zámoria i z Európy. Činnosť vyvíja do dnešných dní.

Bibliografka Poklembová podotýka, že výstavou sa pripomenutie známych rodákov z východu nekončí. Štátna vedecká knižnica predstaví v apríli tohto roku knihu Dejatelia východného Slovenska, v ktorej bude 1 568 osobností, ktoré sa na východnom Slovensku narodili, pôsobili, alebo umreli, respektíve mali k tomuto územiu vzťah.