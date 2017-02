V Komárne nosil bezdomovcom jedlo muž s infekčným ochorením

O akú chorobu ide a či je nebezpečná pre okolie, úrad nechcel zverejniť. Voči mužovi začal konanie. Ak bude naďalej pokračovať v činnosti, hrozí mu pokuta do 1 600 eur.

O tom, že muž prichádza do styku so stravou a rozdáva ju chudobným, sa pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne dozvedeli z médií minulý štvrtok. Ako infekčného im ho nahlásil lekár. „Ošetrujúci lekári majú povinnosť zo zákona hlásiť prenosné ochorenia, taktiež to potvrdili laboratórne testy,“ vysvetlila regionálna hygienička Andrea Kološová.

Neriešime tu poskytovanie charity, ale podozrenie na prenosné ochorenie u osoby, ktorá vydávala stravu osobám v sociálnej núdzi. Ján Mikas, hlavný hygienik SR

Muža podľa Kološovej telefonicky kontaktoval odborný zamestnanec úradu, aby si preveril, či skutočne rozdáva bezdomovcom jedlo. Zároveň ho usmernil a zdôraznil, že ak manipuluje so stravou, musí mať zdravotný preukaz.

O akú nákazu ide, a či môže ohroziť zdravie druhých, hygienici nechceli zverejniť z dôvodu ochrany osobných údajov. „Nemôžeme povedať ani príznaky ochorenia, pretože by ho verejnosť mohla identifikovať,“ doplnila Kološová s tým, že prenosné ochorenia podliehajú zákonu o verejnom zdraví a v prílohe zákona je uverejnený presný zoznam ochorení, ktoré sú lekári povinní hlásiť.

Ľudí, ktorí s ním prichádzali do styku, úrad nekontroloval. „Neboli sme na mieste organizovania charitatívneho podujatia,“ upresnila Kološová.

„Neriešime tu poskytovanie charity, ale podozrenie na prenosné ochorenie u osoby, ktorá vydávala stravu osobám v sociálnej núdzi,“ poznamenal hlavný hygienik Ján Mikas. Podľa neho treba postupovať v súlade s platnou legislatívou.

Muž začal rozdávať jedlo bezdomovcom dobrovoľne. Získať ho mal od známych, ktorí vlastnia reštaurácie. Na sociálnej sieti zverejnil fotografie, kde jedlo mali dostávať aj sociálne slabé rodiny s malými deťmi. Po telefonáte od hygienikov napísal rozhorčený status o tom, že mu vyčítali, že nemá na túto činnosť oprávnenie, nepoužíva rukavice, nemá zdravotné karty a nedisponuje stoličkami a stolmi. Zároveň uviedol, že reštaurácie, ktoré patria jeho známym, začali hygienici kontrolovať. Hygienici však oponovali, že to nie je pravda.

Denník Pravda sa s ním cez sociálnu sieť snažil skontaktovať, do uzávierky však nereagoval. Prednosta mestského úradu v Komárne Tomáš Fekete uviedol, že o prípade vedia, ale nemajú právomoc vstupovať do charitatívnych aktivít. „Ak ľudia pomáhajú iným, je to len pozitívne, prípad budeme sledovať aj ďalej,“ povedal Fekete. O tom, že by bola v meste nejaká infekcia, rovnako nevie. Pripomenul, že v Komárne sú viaceré organizácie aj jednotlivci, ktorí dobrovoľne ponúkajú sociálne slabším a bezdomovcom jedlo aj ubytovanie, ale bez prítomnosti médií.

Advokát Stanislav Pavol tvrdí, že ak chce niekto pravidelne robiť charitu s podávaním jedla, musí spĺňať podmienky zo zákona. „Ak to nedodrží, porušuje zákon, za čo môže byť sankcionovaný,“ vysvetlil Pavol. Dodal, že kauza môže nadobudnúť aj trestnoprávny charakter pri ochrane verejného zdravia. Záleží od toho, akú má muž chorobu. „Mali by to povedať hygienici, či je to infekcia s celospoločenským problémom, alebo nie,“ dodal. Takým môže byť napríklad žltačka alebo tuberkulóza.