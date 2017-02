Nájdu strany zhodu v Banskobystrickom kraji?

Najviac je zaostrené na Banskobystrický kraj, kde je snaha politických síl, teda koalície aj opozície, diskutovať o spoločnom kandidátovi na župana, ktorý by vystriedal šéfa župy Mariana Kotlebu.

Vládne strany sú vo vyhláseniach o koalíciách v regiónoch skôr opatrné. Smer včera len odkázal, že téma župných volieb „bude predmetom rokovaní“. Rovnako sa vyjadril aj šéf klubu Mostu-Híd Gábor Gál. Národniari už vlani vyhlásili, že si chcú svojich kandidátov otestovať. „Chceme ísť samostatne, ale nemusíme nutne obsadiť všetky miesta na kandidátke,“ uviedol včera podpredseda SNS Anton Hrnko.

Dominanciu v regiónoch si drží Smer. Svojich županov má v piatich krajoch – Košickom, Prešovskom, Žilinskom, Trenčianskom, Nitrianskom a v šiestom, Trnavskom, je župan, ktorý vyhral pred štyrmi rokmi aj s podporou Smeru. Súčasní župani ešte neoznámili, či sa budú opäť uchádzať o zvolenie. Je skôr predpoklad, že áno. Čo sa týka Banskobystrického kraja, je otázne, či sa parlamentné strany zhodnú na jednom spoločnom kandidátovi.

Politológ Michal Horský uviedol, že predvolebnú kampaň a najmä zloženie volebných koalícií ovplyvnia tri zásadné faktory. „Prvým bude posudzovanie doterajších výkonov županov a župných zastupiteľstiev. Druhým je, že Smer má v súčasnosti obsadených šesť kresiel županov a ak sa pokúsi vytvoriť volebnú koalíciu s vládnymi partnermi, musel by nejaké miesta prenechať aj im,“ mienil politológ. Podľa neho tretím faktorom je obsadenie lukratívneho miesta župana v Bratislavskom kraji, ktoré „okupuje politik s vyhnitou politickou stranou SDKÚ“. „Boľavým miestom zostavenia predvolebnej stratégie a taktiky vládnych i opozičných strán bude nepochybne problém Banskobystrického kraja, kde parlamentné strany a ich elity majú možnosť dokázať, že slovenská politika na úrovni regionálnych samospráv sa zbavuje pravicových extrémistov neofašistov,“ zhodnotil Horský.

V Banskej Bystrici sa chce o miesto župana uchádzať riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev. Svoje rozhodnutie oznámi začiatkom apríla. „Potrebujem mať základné programové tézy, okolo seba ľudí, ktorí ma podporujú. Je to vážna vec, aby som len tak povedal, že budem kandidovať,“ uviedol pre Pravdu Mičev. Do volieb by išiel ako nestraník. „Uvítam akúkoľvek podporu, či sprava, alebo zľava. Nechcem však žiadnu finančnú podporu,“ poznamenal. Podľa neho je vecou strán, ako sa rozhodnú. „Riskujú, že ak bude veľa kandidátov, tak súčasný župan vyhrá, lebo sa roztrieštia hlasy. Je teda na stranách, aby podporili niekoho, kto má reálnu šancu vyhrať,“ dodal Mičev.

Ďalším kandidátom v tomto kraji má byť poslanec SaS Martin Klus. V kraji SaS rokuje o spoločnom postupe s OĽaNO aj s KDH a SMK. „Stále je otvorená otázka, čo s ostatnými stranami. Stretol som sa so zástupcami Smeru a Mostu-Híd. Zhodli sme sa, že pokiaľ zostane jednokolová voľba, sme odkázaní na spoluprácu, takže nevylučujem žiadnu alternatívu,“ povedal Klus. O miesto župana mieni zabojovať aj podnikateľ v potravinárstve Ján Lunter. Podľa Klusa je s Mičevom a Lunterom zhoda v tom, že rozdrobenie hlasov pri jednokolovom volebnom systéme je to, „čo by súčasný župan potreboval, ale takú radosť mu neurobíme“.

Kandidovať za župana chce aj bývalý poslanec HZDS Milan Urbáni a banskobystrický mestský poslanec Igor Kašper. V politickom zákulisí sa hovorí, že by ho mohla podporiť SNS. „Spomínať sa môže všeličo,“ reagoval podpredseda národniarov Hrnko na otázku o podpore Kašpera.

Krajská predsedníčka Smeru Jana Laššáková hovorí, že chce rokovať na úrovni kraja s predsedami strán zastúpených v Národnej rade. „Viem, že to nebude jednoduché, ale ak chceme byť úspešní v tohtoročných voľbách, vidím len cestu, ako sa spojiť a podporiť jedného kandidáta,“ zdôraznila Laššáková. Nechcela ešte komentovať, či Smer bude presadzovať nestraníka Mičeva. „Bolo by to teraz predčasné, chceme si nechať priestor na diskusiu na úrovni politických strán. Ak sa každý postaví za svojho kandidáta a strany nebudú schopné robiť ústupky, výsledok môže byť jasný, zostane to, čo je teraz,“ dodala.

V prípade Bratislavského kraja jeho župan a bývalý šéf SDKÚ Pavol Frešo kandidatúru zvažuje. „Sústreďuje sa na dokončenie rozbehnutých projektov a prípravu svojho odpočtu. V prípade kandidatúry sú dnes všetky možnosti otvorené,“ uviedla hovorkyňa Bratislavského kra­ja.

V každom prípade sa aspoň nateraz zdá, že paleta kandidátov môže byť v bratislavskom regióne pestrá. Vstup do volebného súboja zvažuje bývalý primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik. Na budúci mesiac oznámi, ako sa rozhodol. Ak by kandidoval, tak ako nestraník. Otázku straníckej podpory nerieši. „Nebudem sa o ňu uchádzať. Ak mi ju vyslovia, bude to ich rozhodnutie, ale ja chcem kandidovať ako nezávislý,“ zdôraznil Ftáčnik.

O post župana je už teraz rozhodnutý zabojovať poslanec SaS Juraj Droba. Momentálne rokuje o podpore primátorov a občianskych aktivistov. Je predpoklad, že sa za neho postaví OĽaNO-Nova. V apríli bude zrejmé, či kandidatúru ohlási europoslankyňa za Smer Monika Beňová. V roku 2013 v zápase s Frešom neuspela. „Primal ma k uvažovaniu o kandidatúre katastrofálny stav Bratislavského kraja,“ reagovala včera Beňová. Na budúci mesiac mieni tiež šéf strany Sme rodina Boris Kollár oznámiť, či sa bude uchádzať o kreslo bratislavského župana. Záujem o túto pozíciu prejavil vlani aj spevák a zabávač Martin Jakubec.

Pokiaľ ide o Trnavský a Nitriansky kraj, kde žije početná menšina občanov maďarskej národnosti, je otázkou, či dôjde k dohode o spoločnom postupe vládneho Mostu-Híd s mimoparlamentnou SMK. Bugárova strana pozvala SMK na rokovania ešte vlani. Ak sa podľa poslanca Gála s SMK nedohodnú, budú v župných voľbách postupovať podľa „čo najlepšieho zváženia“. SMK včera oznámila, že s Mostom-Híd sa v krátkom čase stretne. Ako však SMK uviedla, rozhodovanie o postavení kandidátov na županov je podľa straníckych stanov v kompetencií regiónov.

Župné voľby sa uskutočnia tento rok v novembri.