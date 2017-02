Balík zákonov na zrušenie VÚC nemá dostatočnú podporu

Poslanci neposunuli do druhého čítania návrh nezaradených poslancov NR SR Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na zrušenie vyšších územných celkov (VÚC). Dvojica do parlamentu predložila balík 28 zákonov, ktoré by na Slovensku celkom zrušili vyššie územné celky, ktoré na Slovensku máme zriadené od roku 2001.