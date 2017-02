Kotlebova strana zneužila veľtrh na vlastnú propagandu

Okrem propagácie turizmu rozdávali na podujatí stranícke nálepky. Či výstavisko Incheba prijme do budúcnosti nejaké opatrenie, aby zabránilo politickým aktivitám na komerčnej akcii, nie je jasné. Krajskí poslanci hovoria o spolitizovaní propagačného stánku kraja, ktoré nemá obdobu. Navyše sa tak mohlo diať za verejné peniaze.

O rozdávaní samolepiek politickej strany počas veľtrhu sme vedomosť nemali. Martina Macková, hovorkyňa spoločnosti Incheba

„Prezentovali sa tu napríklad oblastné organizácie cestovného ruchu, ktoré si nemohli dovoliť vlastný stánok, ďalej krtíšske víno či včelárstvo, boli tu tiež propagačné brožúrky kraja. To bolo v poriadku, no zároveň tam bol stojan s logom ĽS NS,“ opísal banskobystrický krajský poslanec Ľubomír Motyčka (nezávislý). Štvordňový veľtrh, ktorý sa konal koncom januára, navštívil v deň jeho otvorenia. V dotyčnom stánku boli podľa jeho slov zamestnanci úradu kraja. „V čase, keď som tam bol, nálepky strany nerozdávali. Dozvedel som sa o tom až neskôr od iných vystavovateľov,“ povedal. O vyjadrenie požiadal aj organizátora veľtrhu. Stanovisko mu však do utorka nezaslali.

Podľa hovorkyne kraja Michaely Piliarovej sa na veľtrhu rozdávalo množstvo predmetov: „Kraj propagoval okrem iných ľudí aj poslanec NR SR Ján Mora (ĽS NS), ktorý nálepky venoval. Kto nechcel, brať si ich nemusel.“ Kto a za akých podmienok ich na veľtrhu rozdával, Piliarová nespresnila.

„O rozdávaní samolepiek politickej strany počas veľtrhu sme vedomosť nemali. Nezaznamenali sme žiadne sťažnosti návštevníkov ani vystavovateľov. Pán poslanec Motyčka nás v tejto súvislosti oslovil e-mailom po skončení veľtrhu,“ reagovala hovorkyňa spoločnosti Incheba Martina Macková. Plnú zodpovednosť za to, že vystavované exponáty a ponúkané služby musia byť v súlade so zameraním výstavnej akcie, nesú podľa nej vystavovatelia. „Situácii sa venujeme. V tejto chvíli preto nevieme povedať, či prijmeme prípadné opatrenia,“ dodala.

Podľa odborníka na extrémizmus Daniela Mila z Globsec Policy Institute došlo k zneužitiu priestoru, ktorý mal kraj na prezentáciu cestovného ruchu vo svojom regióne. „Otázkou je, ako sa k tomu postaviť do budúcnosti. Rovnakým spôsobom by sa mohli zachovať aj predstavitelia iných samospráv, pričom by nepropagovali témy súvisiace s témou veľtrhu, ale aj svoju politickú stranu. Mohlo by to viesť k posunu účelu a cieľa, s ktorým sa veľtrh koná,“ zhodnotil Milo. Podľa neho to môže ukazovať buď na zlyhanie organizátora, alebo na medzeru v pravidlách, ktorá bola využitá.

Či stranícke nálepky rozdávali priamo zamestnanci úradu, poslanec Motyčka nevie. Rovnako nemá informácie, či tak robili v pracovnom čase, teda za peniaze daňových poplatníkov, alebo mali v tom čase dovolenku či neplatené voľno a robili to ako politickú propagandu. S touto otázkou sa v rámci interpelácie obrátil na predsedu kraja Mariana Kotlebu. „Odpoveď mi zatiaľ neprišla. Z doterajších skúseností predpokladám, že ju dostanem v posledný možný deň zákonnej lehoty,“ podotkol v utorok župný poslanec. V oblasti cestovného ruchu a veľtrhov s touto témou sa podľa vlastných slov pohybuje už 20 rokov. „Nikdy v histórii sa nestalo niečo také, aby si tam nejaký štát, hoci aj s diktátorským režimom, robil svoju politickú propagandu,“ povedal Motyčka.

Krajská poslankyňa Ľubica Laššáková z poslaneckého klubu Smer a KDH pripomína, že v súvislosti s aktivitami Kotlebu sa už viackrát obrátili na prokuratúru. Týkalo sa to väčšinou propagácie jeho strany na pôde verejnej inštitúcie. Išlo napríklad o pozdrav Na stráž!, o tričká s emblémom strany, ktoré nosia zamestnanci úradu, alebo o osadenie signalizačnej rampy v budove úradu. „Bežnému človeku sa to môže zdať nehorázne, no na prokuratúre nám počas konzultácií potvrdili, že sa stále pohybuje v medziach zákona. Aj keď je to tesne pod hranou, doteraz ju nikdy neprekročil,“ povedala Laššáková.

Podobný je aj prípad kontroverzných župných novín. Financovanie mesačníka Náš kraj zo župných peňazí, teda z peňazí daňových poplatníkov, stopli krajskí poslanci ešte v apríli 2014. Odmietli dotovať tlačovinu, ktorú vnímali ako propagandu Kotlebových kontroverzných názorov. Predseda kraja odvtedy vydáva vlastný občasník, vraj s finančnou podporou sympatizantov strany. Tieto stranícke noviny však ďalej publikuje na webe kraja.

Poslanci požiadali župana o ich stiahnutie, no nemyslia si, že tak urobí. Odmietavý postoj k ich žiadosti napokon potvrdila aj hovorkyňa kraja.