Gajdoš a Stropnický podpísali zmluvu o ochrane vzdušného priestoru

Návrh na uzavretie zmluvy v decembri schválila slovenská vláda. Zmluvu ešte musí schváliť parlament a ratifikovať prezident. Po výmene ratifikačných listín nadobudne platnosť v prvý deň nasledujúceho mesiaca. Informovala o tom hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.

Podľa ministra obrany Petra Gajdoša je podpis zmluvy historickým momentom a potvrdzuje dlhodobo nadštandardné vzťahy. Zároveň podľa neho pôjde o vzájomne výhodnú spoluprácu oboch štátov pri zabezpečovaní nedotknuteľnosti ich vzdušného priestoru.

Dodal, že zmluva vytvára možnosť zabezpečovať ochranu vzdušného priestoru jedného alebo druhého zmluvného štátu v prípade nevyhnutnosti aj nad rámec vzájomnej spolupráce v rámci integrovaného systému protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO (NATINAMDS).

Šéf českého rezortu obrany Martin Stropnický pri tejto príležitosti okrem iného vyzdvihol aj vynikajúcu spoluprácu medzi oboma krajinami. „Aj v rámci V4 sú niekedy rôzne názory, ale so slovenskou stranou sa vieme dohodnúť vždy veľmi rýchlo a efektívne,“ povedal.

Zmuva rozširuje spoluprácu krajín v tejto oblasti. V praxi to znamená, že ak by napríklad Slovenská alebo Česká republika prišla na čas o spôsobilosť chrániť svoj vzdušný priestor, bude to môcť na základe osobitnej zmluvy zabezpečiť druhá zmluvná strana. O prípadnom zásahu vo vzdušnom priestore sa bude rozhodovať podľa vnútroštátneho práva štátu, na území ktorého k zásahu dôjde na základe jeho žiadosti.