Fico: Matovičova fotografia vdovy je podvod, žiadam zrušenie schôdze

„Je to Anna B. z Moravy. Táto pani zomrela v roku 2013. Je to odsúdeniahodné, ak 41 poslancov opozície predložilo takýto podvrh do NR SR. Je to cynické a odsúdeniahodné, že zneužili fotografiu cudzej štátne občianky, ktorá už nie je medzi nami. Je to tak vážny prešľap, že som dnes telefonoval s českým premiérom Bohuslavom Sobotkom, ktorému som sa ospravedlnil za zneužívanie tváre cudzej občianky. Rovnako som sa ospravedlnil aj jej synovi. Telefonovali sme so starostom obce, ktorý potvrdil jej totožnosť,“ vyhlásil.

Podľa Fica vo svetle nových okolností je utorkové rozhodnutie predsedu NR SR Andreja Danka prerušiť schôdzu dôležitejšie, ako sa mohlo zdať v utorok.

„Štyridsaťjeden poslancov predložilo návrh a k tomu aj sériu fotografií, pričom zdôrazňovali fotografiu vdovy, ktorej mala prísť faktúra o sto percent vyššia ako v roku 2016. Predpokladám, že poslanci vedeli, čo robia, ak takúto fotografiu predložili do návrhu, " konštatoval s tým, že to, čoho sa dopustili títo poslanci, prekročilo posledné hranice.

Keďže podľa Fica ide o podvod poslancov, ktorí reprezentujú opozíciu sprevádzaný cynizmom a hyenizmom, jediným riešením je stiahnutie návrhu z rokovania NR SR. „Hanbím sa za týchto poslancov,“ dodal.

Informovala o tom, že fotografia vdovy, ktorú v rokovacej sále parlamentu v utorok na mimoriadnej schôdzi ukazoval predseda OĽaNO Igor Matovič, nepatrí žiadnej konkrétnej vdove, ktorej boli neprimerane zvýšené ceny energií.

Matovič sa ospravedlnil za fotografiu mŕtvej ženy

Predseda OĽaNO Igor Matovič sa ospravedlnil za fotografiu mŕtvej ženy, použitú na prezentáciu zvýšenia cien energií, pre ktoré má byť odvolávaný premiér Robert Fico. „Keď urobím chybu, dokážem sa ospravedlniť,“ povedal dnes Matovič novinárom s tým, že Martin Glváč a Andrej Danko sa v utorok neospravedlnili, ale snažili sa zakryť fakt, že Glváč sa prezentoval kartou Danka.

Matovič informoval, že chyba sa stala u grafika, ktorému zadali vyrobiť obrázok ženy s nápisom. Ten si podľa neho zjednodušil prácu a použil fotku z fotobanky. Matovič však upozornil, že aj Smer používa vo svojich straníckych novinách fotografie z fotobanky.

„Myslí si Robert Fico, že budeme pátrať po dôchodcoch z fotografií, či žijú?“ opýtal sa s tým, že Ficovu tlačovú besedu označil za trápnu. „Ak to myslí úprimne, nech dnes zavolá tým ľuďom, ktorým prišli zvýšené faktúry a tým nech sa ospravedlní,“ povedal na margo toho, že Fico sa dnes za Matovičom zverejnenú fotku ospravedlňoval českému premiérovi i synovi ženy.

Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) prerušil v utorok 13. schôdzu parlamentu hneď na jej začiatku. Dôvodom bolo, že predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič neposlúchol Dankovu výzvu nepoužívať obrázky.

Líder OĽaNO pokračoval vo svojej reči, pričom ukazoval fotografiu ženy s popisom: chudobná vdova, plus 100%. Matovič argumentoval, že obrázky sú súčasťou predkladaného materiálu, a tým neporušuje rokovací poriadok. Predseda parlamentu ho následne vykázal zo sály a zvolal poslanecké grémium.