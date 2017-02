Kto dohliadne na energie?

Zvažujú sa viaceré možnosti, že by rozhodnutia regulačného úradu podpisoval nielen jeho šéf, ale aj podpredseda alebo by pribudol ešte jeden podpredseda.

„V tejto chvíli ani nepoviem, ktorým smerom sa to uberá, pretože diskusia ešte neprebehla,“ reagoval v stredu minister hospodárstva Peter Žiga zo Smeru na otázku obsadenia šéfa regulačného úradu. Jeho meno ešte predtým, ako ho schváli vláda, prediskutuje premiér Robert Fico s prezidentom Andrejom Kiskom. Ten totiž kandidáta vlády môže aj nemusí vymenovať. Vládni partneri v utorok rokovali o situácii v energetickom biznise a v debate majú pokračovať vo štvrtok. SNS opakovane zdôrazňuje potrebu vytvorenia štátneho energetického holdingu, ktorý by ovládal štátne podiely v energetických firmách.

Ekonóm Pavol Kárász, ktorý je poradcom premiéra, označil prípadný vznik holdingu za dobrú myšlienku. „V energetike sa vytvorí prehľadnejší systém a poriadok, ako je teraz. Je to dobré aj z toho hľadiska, že jednotliví členovia štátu v dozorných radách v energetických podnikoch budú môcť byť jednotne metodicky usmerňovaní,“ uviedol ekonóm.

Otázkou je, či sa vytvorí úplne nový podnik, alebo sa využije už existujúce štruktúra v podobe materskej firmy Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), ktorú stopercentne ovláda štát. Ďalšou možnosťou je, že by sa namiesto holdingu posilnila úloha ministerstva hospodárstva pri dozorovaní hospodárenia v energetike.„Viem si predstaviť aj alternatívu energetického holdingu, viem si predstaviť aj posilnenie pozície ministerstva hospodárstva,“ povedal v stredu minister Žiga. V prípade holdingu by malo podľa Žigu ísť o vážneho hráča v energetike, akými sú napríklad maďarský MOL, český ČEZ alebo francúzska spoločnosť EdF.

O vytvorení holdingu uvažovala aj bývalá vláda Smeru, napokon však z toho zišlo. Premiér vidí vo vytvorení holdingu výhody. „Bol by schopný napríklad aktívnejšie pôsobiť na finančných trhoch. Mohol by viacej investovať,“ hovoril počas víkendu v TA3.

Holding by mal následne posilniť postavenie štátu v časti sprivatizovaných energetických podnikoch. Štát zvažuje zväčšiť svoj podiel v Slovenských elektrárňach, ktorý v súčasnosti predstavuje 34 percent, zvyšných 66 percent je v súkromných rukách. V prípade, že by sa taliansky spoluvlastník Enel rozhodol svoje akcie predať, štát by sa mohol podľa Fica uchádzať o ďalších 17 percent a držal by tak v rukách celkovo 51 percent akcií.

Štát v uplynulom období už posilňoval svoju pozíciu v strategických podnikoch. V roku 2014 získal plnú kontrolu nad SPP, a to podiel 49-percentného balíka akcií, ktorý vlastnil český Energetický a průmyslový holding. Súkromnej spoločnosti však zostal 49-percentný podiel vrátane manažérskych právomocí v oblasti tranzitu a vnútroštátnej distribúcie plynu. Premiér Fico tvrdil, že prevzatím SPP zaručuje nezvyšovanie cien plynu.