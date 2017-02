Žiga: Zodpovednosť za zvyšovanie cien má Holjenčík, nikto iný

„To je zavádzanie verejnosti a manipulácia faktami. Nominanti štátu v predstavenstve odsúhlasili, že ceny majú byť presne také ako v roku 2016,“ zdôraznil s tým, že nominanti štátu nikdy nesúhlasili s vyššími cenami energií.

„ÚRSO dalo vyhlášku do pripomienkového konania, ale bez dopadovej štúdie. Napísal, že vyhláška nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na domácnosti ani životné prostredie. Ministerstvo hospodárstva s tým nesúhlasilo a dalo zásadnú pripomienku, že to vplyv na domácnosti bude mať. Namietali sme, že cena sa výmenou ističov predraží. To isté urobili aj distribučné spoločnosti,“ upozornil Žiga.

Konečné vyššie ceny zdôvodňuje Žiga tým, že spoločnosti podali cenový návrh podľa vyhlášky pre rok 2016. „Kým však ÚRSO vydal cenové rozhodnutie, začala platiť nová vyhláška. ÚRSO upravil cenový návrh distribučných spoločností podľa novej vyhlášky a vydal 30. novembra cenové rozhodnutie. Vtedy to však už nešlo cez žiadne orgány spoločností, cez žiadne schvaľovanie,“ uviedol Žiga, podľa ktorého ÚRSO konal samostatne a na vlastnú zodpovednosť, lebo je nezávislý orgán.

Minister Žiga vidí problém v osvete. „ÚRSO zmenil vyhlášku, v ktorej zobral do úvahy regulačné odpisy. Na základe nich sa zvýšila fixná zložka ceny v porovnaní s variabilnou. Preto vyskočila cena za ističe. Zvýšenie cien má síce svoju logiku, ale úrad aj spoločnosti mali spraviť najskôr osvetu. Mali povedať, čo sa premieta v cenách,“ konštatoval.

Ak podľa ministra chceli zmenu výpočtu cien, tak rok dopredu by mali povedať, že keď budú mať ľudia súčasné ističe, cena sa od nového dátumu zvýši. „Ak si ich vymeníte, cena bude takáto. Mali vyzvať ľudí, aby si vybrali a rozhodli sa. Zároveň distribučné spoločnosti mohli povedať, že istič stojí 120 eur a že ho vymenia a jeho cenu zohľadnia v 120 mesačných faktúrach. Pri tých peniazoch, ktoré zarábajú, to pokojne mohli spraviť takto,“ myslí si minister.

Podľa Žigu sa o vysokých faktúrach dozvedeli až po výjazdoch medzi ľudí. "Holjenčík nám totiž neurobil dopadovú štúdiu. Zásadné pripomienky rezortu hospodárstva neuznal. Holjenčík nám do poslednej chvíle tvrdil, že ceny budú nižšie. Hovoril to aj verejne na tlačovej konferencii v decembri. Vláda teda nemala žiadna signál, že ceny pôjdu hore,“ dodal.