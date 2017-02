Kubánsky liek zabráni amputáciám

Liek Heberprot-P je v podstate rastový faktor, ktorý Slovensko získalo v rámci deblokácií kubánskeho dlhu. Prví pacienti by sa mali začať liečiť už tento rok a budú ho mať zadarmo.

O jeho dodávkach rokoval počas nedávnej návštevy Kuby minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru). "Ide o unikátny liek, ktorý môže našim diabetickým pacientom pomôcť zlepšiť kvalitu života,“ uviedol Drucker s tým, že tento liek Slovensko deblokovalo, to znamená, že cena pre slovenského pacienta a pre slovenský zdravotnícky systém je nula eur.

Účinky tohto lieku si osobne preveril primár diabetologického oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni Emil Martinka.

„V decembri som bol zhodou okolností na Kube na kongrese v súvislosti s aplikáciou tohto prípravku, a výsledky, ktoré som mal možnosť vidieť priamo v nemocnici v Havane, boli naozaj povzbudzujúce,“ povedal Martinka, ktorý už má aj certifikát na jeho používanie. Prípady, ktoré tam boli prezentované, podľa neho dávajú naozaj veľkú nádej na zlepšenie liečby.

Martinka tvrdí, že ide o humánny rekombinantný epidermálny rastový faktor. „Je to zložitý názov, ale v podstate je to látka, ktorá sa normálne vyskytuje v organizme a pomáha pri hojení rán rôzneho charakteru,“ vysvetľuje odborník. Tým, že je tento rastový faktor v koncentrovanej forme, tak urýchľuje vlastné hojenie a zvyšuje pravdepodobnosť, že v konečnom dôsledku nedôjde k amputácii.

Samotná aplikácia lieku je podľa neho jednoduchý proces. Ide o injekciu, ktorá sa napicháva do okrajov rany niekoľkými dávkami. Opakuje sa v trojdňových intervaloch. Dávkovacie schémy sú rôzne, závisí to od toho, ako sa rana začne hojiť. Štandardne trvá liečba približne osem týždňov. Zlepšenie nastáva už po prvých aplikáciách.

Diabetická noha je defekt (otvorená rana) v dôsledku cukrovky. Rany sa nevedia zahojiť a konečným riešením býva často amputácia.

Teoreticky je diabetickou nohou ohrozený každý cukrovkár. „Dopredu nevieme posúdiť, u koho dôjde k takému poškodeniu nervov a ciev, že sa to prejaví poškodením tkanív nohy a následne i infekciou a zápalom,“ konštatoval Martinka. V evidencii je asi osemtisíc pacientov s týmto defektom, viac ako štyritisíc už muselo podstúpiť nejaký amputačný výkon.

Národný endokrinologický a diabetologický ústav oslovilo kubánske veľvyslanectvo kvôli využívaniu tohto lieku ešte asi pred tromi rokmi. „Potom sa následne uvažovalo, že by sa po politickej ceste mohol tento liek deblokovať, čo sme privítali,“ dodal Martinka. Či bude ústav poskytovať liečbu pacientom, na to nevedel odpovedať. Rezort ich zatiaľ ešte neoslovil, ale predpokladá, že keďže sú odborným pracoviskom na liečbu diabetickej nohy, tak by sa mali pacienti liečiť tam.

Minister Drucker uviedol, že toto nie je jediný moderný liek z tejto krajiny. „Je len jeden z radu inovatívnych liekov, ktoré Kuba vyvinula, a majú veľmi zaujímavé lieky aj v oblasti onkologických ochorení, ktoré sa už aj klinicky otestovali v Spojených štátoch amerických,“ povedal minister.

Poznamenal, že vzniká priestor na ďalšiu spoluprácu v tejto oblasti. Heberprot-P je veľmi účinný pri liečení hlbokých vredov predkolenia u diabetických pacientov. Na Kube bol zaregistrovaný v roku 2006.