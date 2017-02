Poslanec Žarnay: Do OĽaNO sa nevrátim

„Jednoznačne som vystúpil z OĽaNO. Ak človek dôjde k rozhodnutiu ukončiť spoluprácu s nejakým politickým hnutím alebo stranou, tak by sa mal riadiť myšlienkou, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš. Moje rozhodnutie odísť je definitívne a ani po župných voľbách sa už do OĽaNO nevrátim,“ povedal Pravde Žarnay.

Matovič ešte v stredu celú vec interpretoval tak, že sa obaja poslanci do klubu vrátia a ich odchod je dočasný. „Nejde o dočasné prerušenie, aj keď to tak Igor Matovič deklaroval. Ide o definitívne prerušenie spolupráce,“ uviedol Žarnay s tým, že sa to týka aj Dubačovej.

Odchod poslancov súvisí s rozdielnymi predstavami o ďalšom politickom vývoji Obyčajných ľudí. Žarnay povedal, že do politiky vstupoval ako liberálne a nie konzervatívne orientovaný politik.

„Moje predstavy sa žiaľ nenaplnili, pretože s odstupom času po 11 mesiacoch zisťujem, že OĽaNO sa čím ďalej viac začína profilovať ako sociálno-konzervatívne hnutie, možno strana, a preto ďalšiu účasť v takomto zoskupení nevidím ako reálnu,“ uviedol Žarnay.

Priznal, že niektoré formy práce Matoviča a spôsob, akým presadzuje záujmy hnutia, mu neboli vždy blízke, ale napriek tomu „sme vždy dokázali dospieť k zhode a rešpektovaniu odlišných predstáv a nikdy medzi nami nedošlo k nejakému otvorenému konfliktu“.

Viera Dubačová. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Matovičov poslanecký klub bude mať teraz 17 členov. Dubačová a Žarnay pritom neboli členmi OĽaNO, ktoré má od svojho vzniku len štyroch zakladajúcich členov a nových neprijíma. Sú nimi okrem Matoviča Jozef Viskupič, Erika Jurinová a Martin Fecko.

Podľa politológa Michala Horského sú osudy a príbehy pozbieraných kandidátov na poslancov podobné tým z minulosti.

„V predošlom volebnom období poslanci, ktorí sa rozhľadeli po politickej scéne, do roka a do dňa pochopili, že s Matovičom sa skutočná koaličná či opozičná, pravicová či ľavicová politika robiť nedá. Tak ako napríklad ekológ Mikuláš Huba v minulom volebnom období odišiel z klubu Obyčajných ľudí, tak aj teraz noví poslanci idú v šľapajach svojich predchodcov. Niet pochybností, že rady odchádzajúcich pomaly porastú. Je otázne, dokedy v OĽaNO vydrží tribún nežnej revolúcie Ján Budaj,“ uzavrel politológ.