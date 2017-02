Tuhý boj o zvyšovanie penzií

Politický súboj o nový valorizačný model sa rozbehne už čoskoro. A bude tvrdý. Tak vo vnútri vládnej koalície, ako aj v jej vzťahu k opozícii, odborom, ekonómom či zástupcom seniorských organizácií. Valorizácia je totiž drahá vec a prvý penzijný pilier silno deficitný. Silné je však aj pokušenie politikov, koaličných aj opozičných, byť pred ľuďmi „za dobrých“.

Ministerstvo práce pre Pravdu priznalo, že pripravuje novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá má úplne zmeniť terajší model valorizácie. Tak, aby bol použiteľný aspoň na obdobie ďalších štyroch-piatich rokov. Návrh by sa do konca júna mal dostať do medzirezortného pripomienkového konania. „V tejto chvíli by bolo predčasné povedať, či sa bude valorizovať o pevnú sumu, alebo percentuálne,“ uvádza rezort v stanovisku.

Štátny tajomník ministerstva Ivan Švejna (Most-Híd) pripúšťa, že valorizácia je „veľká a politicky veľmi citlivá téma“. Pripomína, že keď v januári 2013 stúpol starobný dôchodok každému o 11,20 eura, všetci boli spokojní. No keď sa vlani valorizovalo o 1,90 eura, hrozil až sociálny konflikt.

Keď na tento rok vychádzala valorizácia len na úrovni 1,30 eura, vláda musela zasiahnuť. Úpravou zákona „ad hoc“ dosiahla, že penzie od januára 2017 vzrástli o dve percentá z ich vyplácanej priemernej mesačnej sumy. Starobný dôchodok sa tak všetkým poberateľom zdvihol o 8,20 eura.

Príklady vplyvu rôznych modelov valorizácie na rast dôchodkov

súčasný starobný dôchodok (v eurách) 400 800 valorizovaný o pevnú sumu, všetkým o 2 % z priemerného starobného dôchodku cca 420 eur (v eurách) 408,40 808,40 valorizovaný o pevnú sumu, všetkým o 4 % priemerného starobného dôchodku cca 420 eur (v eurách) 416,80 816,80 valorizovaný percentuálne, každému o 2 % z jeho súčasného dôchodku (v eurách) 408 816 valorizovaný percentuálne, každému o 4 % z jeho súčasného dôchodku (v eurách) 416 832

Tým sa však vyriešil iba nárast penzií v tomto roku. Čo bude ďalej? Päť rokov sa valorizovalo o pevnú sumu, teda každému rovnako. Stále platný zákon z dielne Smeru z roku 2012 od roku 2018 počíta s návratom k percentuálnej valorizácii, čím by si viac prilepšili ľudia s vyššími dôchodkami. Minister práce Ján Richter (Smer) niekoľkokrát zopakoval, že by rád pokračoval v pevnej valorizácii. "Mojou ambíciou je, aby dve percentá zostali zachované aj na ďalšie roky. Musí to však umožniť štátny rozpočet aj súhlas koaličných a sociálnych partnerov,“ uviedol Richter.

„Mám názor, ale teraz ho nepoviem. Nebudem cez médiá posielať politické odkazy,“ hovorí k tejto téme Švejna. Pripúšťa však, že pevná valorizácia už dosť dlho zvýhodňovala nízkopríjmových dôchodcov, ktorým štát navyše pomáhal aj inými cestami – vianočným príspevkom, minimálnym dôchodkom či dorovnávaním nízkych penzií na úkor vyšších už pri ich výpočte. „Keby sa v prvom pilieri ďalej zanedbávala zásluhovosť na úkor solidarity, zase by vznikol konflikt. Je legitímne, že ak niekto viac pracoval a odvádzal, chce aj vyššiu valorizáciu,“ naznačuje, čo si myslí. Konečné rozhodnutie podľa neho padne do apríla. „Jedno môžem sľúbiť – o euro deväťdesiat sa už valorizovať nebude,“ dodal.

Ak by sa zákon z roku 2012 nezmenil, po päťročnom prechodnom období by sa malo začať valorizovať percentuálne. Už však o takzvanú dôchodcovskú infláciu, zohľadňujúcu rast cien tovarov a služieb zo spotrebného koša seniorov. Tá však nie je veľmi rozdielna oproti bežnej inflácii, pre ktorú boli s valorizáciou v ostatných rokoch problémy. Keďže sa blížila k nule či klesala do mínusu, dôchodky rástli veľmi slabo, a to sa ešte vo výpočtovom vzorci uplatňoval aj pomerne slušný rast miezd. Ak by sa v budúcom roku skutočne malo valorizovať na základe údajov o dôchodcovskej inflácii k 30. júnu tohto roku, penzie by mohli opäť vzrásť len minimálne.

Šéf Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky je zásadne za návrat k percentuálnej valorizácii. Podľa neho však nesmie byť závislá od akejkoľvek inflácie. Odporúča skôr naviazať ju na rast miezd či stanoviť percento každoročného rastu jednoducho číslom. „Už na jeseň dostala Jednota z ministerstva jednoznačné potvrdenie ukončenia valorizácie o pevnú sumu. Ani z ministrovho výroku o dvoch percentách jednoznačne nevyplýva, že by chcel skopírovať tohtoročný systém valorizácie,“ tvrdí. Ako dodáva, bol by rád, ak by aspoň o zmienené dve percentá narástol každý dôchodok. „A to je pritom len naša minimálna báza pre rokovanie. V skutočnosti chceme presadiť nárast o štyri percentá,“ hovorí zástupca dôchodcov.

Ako sa valorizovalo v posledných rokoch

Rok valorizácia vplyv medziročného rastu priemernej mzdy (v %) vo valorizačnom vzorci vplyv medziročného rastu spotrebiteľských cien – inflácie (v %) vo valorizačnom vzorci 2012 percentuálna (švajčiarsky systém) 50 50 2013 o pevnú sumu 50 50 2014 o pevnú sumu 40 60 2015 o pevnú sumu 30 70 2016 o pevnú sumu 20 80 2017 o pevnú sumu – dve percentá priemernej dávky daného typu dôchodku* 2018 a ďalej ?**

Pozn.: *v roku 2017, keď mal byť podľa súčasného zákona využitý pomer vplyvu rastu miezd a inflácie 10 : 90, vychádzala valorizácia taká nízka, že zasiahla vláda a len s účinnosťou pre tento rok stanovila iný model

**od roku 2018 sa penzie zatiaľ podľa súčasného zákona majú začať dvíhať percentuálne o tzv. dôchodcovskú infláciu (rast spotrebiteľských cien v domácnostiach penzistov), ministerstvo práce však avizuje prípravu úplne nového valorizačného mo­delu

Zdroj: Sociálna poisťovňa, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Valorizácia je drahá záležitosť. Týka sa asi 1,37 milióna dôchodcov – starobných, predčasných starobných, invalidných či pozostalostných. Len tohtoročná suma na navýšenie penzií odčerpá z verejných peňazí 113 miliónov eur. Keby sa valorizovalo podľa pôvodných predpokladov o 1,30 eura, stálo by to len okolo 21,2 milióna. Tohtoročné zvýšené valorizačné náklady sa pritom prenesú aj na nasledujúce roky. A pridajú sa k nim ďalšie, z novej valorizácie. V rokoch 2018 a 2019 tak môžu byť výdavky Sociálnej poisťovne v porovnaní s nastavením v duchu zákona z roku 2012 odhadom vyššie o 114,0 respektíve 115,9 milióna eur.

Vysoko deficitnej inštitúcii, ktorej straty kompenzuje štát, pritom financie odčerpávajú aj ďalšie nedávne zákonné úpravy ako zavedenie minimálneho dôchodku, vianočný príspevok, zmeny vo vdovských a vdoveckých dôchodkoch či vyrovnávací príspevok pre ľudí ukrátených rozdelením federácie. Najnovšie sa pridá riešenie problému asi 100-tisíc starodôchodcov, úprava ich dávok odčerpá len v roku 2018 okolo 50 miliónov eur, o rok neskôr 47 miliónov, o ďalší 45 miliónov eur.

Podľa prognostika SAV Vladimíra Baláža by sa z hľadiska spravodlivosti aj zásluhovosti mala valorizácia znovu zmeniť z pevnej na percentuálnu. Z hľadiska udržateľnosti prvého piliera by Baláž prijal, keby sa vždy valorizovalo len o infláciu. Keby bola nulová, čiže by sa nedvíhali ceny, nemali by podľa neho rásť ani dôchodky. „Viem, že politici chcú byť za pekných, takže sa k tomu neodhodlajú,“ uvažuje ekonóm. Podotýka však, že sú aj ďalšie možnosti, ako dôchodky znížiť už pri výpočte. Napríklad zmenou parametra ADH (aktuálna dôchodková hodnota), ktorý dnes zabezpečuje, že priemerná starobná penzia je zhruba na úrovni 45 percent priemernej mzdy. „Politickým zásahom to možno znížiť na 40 percent,“ uzatvoril Baláž.