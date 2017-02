Legendárnu "betónku" na Turci opravia

Ministerstvo dopravy a výstavby v uplynulých dňoch uzavrelo zmluvu so Slovenskou správou ciest o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu cesty prvej triedy I/65 v Turci v objeme 41,56 mil. eur.

Panelová cesta cez Turiec sa vždy len látala po kúskoch. Jej stav sa nedá označiť inak ako havarijný. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Rekonštrukcia starej betónovej cesty prvej triedy I/65 medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami v dĺžke vyše 15 kilometrov už má zaistené financovanie z prostriedkov Európskej únie. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v uplynulých dňoch uzavrelo zmluvu so Slovenskou správou ciest (SSC) o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu cesty v objeme 41,56 mil. eur. Ide o celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu. Zmluva so zhotoviteľom podľa rezortu by mala byť podpísaná v marci a stavebné práce by sa mali začať v apríli.

Ako ministerstvo dopravy a výstavby v piatok infor­movalo, podpisom zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku sa zabezpečili potrebné peniaze z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OPII). Celková obnova cesty zahŕňa opravu piatich mostov, šiestich križovatiek a vybudovanie chodníkov pre chodcov. Nová cesta spájajúca Turiec s Kremnicou by mala byť hotová koncom budúceho roka.

„Popri diaľniciach kladieme veľký dôraz aj na cesty prvej triedy, na ktoré tiež máme vyčlenené peniaze z fondov Európskej únie. Tieto cesty, obchvaty miest alebo mosty sú častokrát v havarijnom stave a obyvatelia nemajú možnosť alternatívnej dopravy, preto je rozšírenie a skvalitnenie regionálnych komunikácií rovnako dôležité,“ povedal minister dopravy a výstavby Árpád Ér­sek (Most – Híd).

Verejná súťaž na rekonštrukciu cesty I/65 Turčianske Teplice - Príbovce bola zverejnená vlani začiatkom septembra. Predpokladaná cena prác plánovaných pri­bližne na dvadsať mesiacov bola 30,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (36,71 mil. eur vrátane dane). Pôvodná lehota na predkladanie ponúk bola dvakrát zmenená na 17. októbra minulého roka. Slovenská správa ciest zatiaľ nezverejnila výsledok tendra, resp. koho vybrala za zhotoviteľa.

Tento rok bude v rámci projektov v OPII dokončený napríklad obchvat Brezna, vodiči budú môcť po ňom jazdiť ešte v prvom polroku tohto roku. „Veľmi potrebný vnútorný mestský obchvat dostane tento rok aj Prešov. Medzi projekty OPII bol zaradený aj obchvat Šale, kde sa tento rok začne s výkupom pozemkov. Ministerstvo dopravy predpokladá, že v budúcom roku bude po získaní stavebného povolenia vyhlásená súťaž na zhotoviteľa,“ priblížila rezortná hovorkyňa Karo­lína Ducká.

V pláne projektov OPII je aj rekonštrukcia veľkej križovatky v Štúrove za 2,3 mil. eur, tri križovatky v Prešove a aj cesta prvej triedy I/13 z Medveďova do Veľkého Medera. „Celkovo sa do konca programového obdobia má obnoviť viac ako šesťdesiat mostov a 190 km ciest prvej triedy na území Slovenska,“ dodala Ducká.