Prichádza škaredý víkend aj týždeň

Premenlivosti sa nevyhne ani západ nášho územia, kde majú deti budúci týždeň jarné prázdniny. Ak si ich chcú užiť, mali by s rodičmi radšej odcestovať na lyžovačku, napríklad na sever stredného Slovenska, kde sú veľmi dobré podmienky na lyžovanie.

Po počasí z uplynulých dní, ktoré prinieslo inverziu, hmlu a nižšie teploty na juhu, v dolinách a kotlinách, a naopak, slnečné počasie s vyššími teplotami vo vyšších polohách, prichádza zmena.

Od západu sa k nám cez Česko blíži teplejší front a ten spôsobí, že sa počasie na Slovensku zmení, hovorí klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavol Faško. „Front od západu by mal priniesť teplejší vzduch, no aj oblačnosť a nestálosť počasia. Ovplyvňovať ho bude aj sila vetra, ktorý bude nasledovať za frontom,“ hovorí Faško. Zmenu by sme mali pocítiť už tento víkend, keď by v nižšie položených oblastiach malo byť menej hmiel, zato na viacerých miestach územia hrozia dažďové prehánky a v stredných a vyšších polohách i sneh.

Zmena počasia spôsobí okrem jeho nestability aj kolísanie teplôt. Napríklad na západnom Slovensku bude cez deň pri oblačnosti +5 až +7 stupňov, tam, kde sa objaví aj slnko, sa môžu teploty vyšplhať aj na +10 stupňov Celzia. Na najteplejších miestach by mali zmiznúť nočné a ranné mrazy a malo by byť nad nulou.

Aké budú teda jarné prázdniny na západnom Slovensku? „Bude oblačno, zamračené a môže aj pršať. Kto má rád pohybové aktivity v prírode, mal by ich odložiť. V prírode bude blato, mokré cesty a bude málo slnka. V tejto časti nášho územia by sa slnko mohlo viac objaviť až na konci prázdnin,“ zdôraznil Faško. Podľa klimatológa nebude ani zima, ani jar. Počasie je teda opakom toho, na aké sme si zvykli túto zimu. Doteraz ho ovplyvňovali tlakové výše, čo prinieslo stálosť, budúci týždeň už výrazne zasiahnu brázdy nízkeho tlaku vzduchu. Ich dôsledkom bude nestálosť počasia.

Ešte vo štvrtok platili na území Slovenska smogové výstrahy. Prvý stupeň smogovej situácie vyhlásili vo štvrtok v Žiline. Podľa stránky SHMÚ riadiace stredisko smogového varovného signálu informovalo, že včera už nebol v platnosti žiaden zo signálov Upozornenie a Výstraha. Dnešné počasie zaujíma aj filmárov, ktorí tento víkend začínajú v Kežmarku a v Ždiari nakrúcať pokračovanie obľúbenej Perinbaby. Filmári plánovali prvú klapku Perinbaby 2 už pred rokom, vtedy im plány skrížilo práve počasie. Veria, že tentoraz im bude priať. „Včera čakala hercov kostýmová skúška, dnes ráno od siedmej s nakrúcaním začíname,“ prezradila producentka filmu Deana Jakubisková.

Filmárom by počasie skrížiť plány nemalo, myslí si klimatológ Faško. „Ideálne nebude, pretože ho už aj pod Tatrami bude ovplyvňovať front od západu a v oblasti Kežmarku pribudne oblačnosť. Ráno tam dokonca nie sú vylúčené zrážky, keď by mal padať sneh alebo dážď so snehom. Postupne však bude oblačnosť ubúdať a cez deň sa objaví aj slnko. Teplota sa v Kežmarku bude v sobotu pohybovať medzi tromi až piatimi stupňami nad nulou,“ konštatoval Faško.

Pri nedeľnom nakrúcaní v Ždiari by podľa Faška mohlo byť ešte menej oblačnosti a bude menšie riziko zrážok. Teplota vzduchu môže byť v porovnaní so sobotou vyššia o dva stupne.