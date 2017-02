Rozhodovanie o hazarde v Bratislave bolo fiaskom

Bratislavskí poslanci na čele s primátorom Ivom Nesrovnalom nedokázali zažehnať spory, ktoré majú od nástupu Nesrovnala do úradu. Nevyužili šancu, ktorú svojím podpisom odobrilo vyše 100-tisíc ľudí. Primátor si myslí, že táto iniciatíva sa ešte dá zachrániť.

Na základe petície za plošný zákaz hazardu v Bratislave vznikol návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré pripravili Nesrovnalovi úradníci. Ten štvrtkovým zastupiteľstvom neprešiel. Zo 41 prítomných poslancov hlasovalo za 24, zdržalo sa päť a nehlasovalo dvanásť. Proti nebol nikto. Na prijatie VZN bola potrebná trojpätinová väčšina, chýbal tak jeden hlas.

„Je úplné jasné, že teraz budú chcieť ukazovať prstom, budú sa snažiť hodiť vinu na všetkých naokolo, budú šíriť bludy, špekulácie a čisté klamstvá, aby zahmlili svoje vlastné zlyhania. Tak to robia vždy, keď narazia na odpor verejnosti. Ale tu už nie je priestor pre žiadne alternatívne fakty. Zoznam hlasujúcich je jasný, menovitý a každý môže vidieť, kto ako hlasoval alebo nehlasoval,“ reagoval primátor s tým, že niektorí poslanci hanebne popreli svoje hlasovanie spred troch týždňov. Medzi nimi boli aj jeho dvaja najbližší spolupracovníci – 1. námestník Milan Černý a námestníčka Ľudmila Farkašovská. Na otázku, či ich plánuje z funkcie odvolať, uviedol len toľko, že ide o vážne zlyhanie a bude s nimi ešte hovoriť.

Primátor vyhlásil, že téma hazardu v Bratislave nie je minulosťou, a preto plánuje zvolať petičný výbor a dohodnúť ďalší postup. Podľa organizátorov petície je hlavnom meste 232 herní, 588 výherných prístrojov a 2 177 videoherných automatov.

Hlasovanie bratislavských poslancov o zákaze herní na území Bratislavy. Autor: Viera Hebertová, Pravda

Starosta Petržalky Vladimír Bajan tvrdí, že za takýto výsledok nesie „plnú zodpovednosť chaotické či zámerné vedenie schôdze zo strany primátora“. Poukázal, že poslanci nemali možnosť napriek prísľubu a celodennej diskusii hlasovať o regulácii hazardu namiesto prohibície.

Návrh zakazoval hazard plošne, budovy rozdelil do štyroch kategórií, v prvej boli hotely, motely, penzióny, druhou kategóriou boli budovy pre obchod a služby, treťou budovy pre kultúru a na verejnú zábavu. Posledná kategória boli bytové domy. Poslanci chceli o každej kategórii hlasovať zvlášť. Rozmýšľali totiž o tom, že by mohli nechať napríklad kasína v hoteloch.

Skupina poslancov sa vyjadrila, že úplný zákaz hazardu nepodporí už pred štvrtkovým zastupiteľstvom. „Je neuveriteľné, pod akým tlakom sme sa ako poslanci ocitli. Jedna skupina sa nám vyhráža právnikmi v prípade, že zakážeme hazard, druhá sa nám vyhráža, že budú verejne čítať naše mená pred kostolmi v prípade, že hazard nezakážeme,“ povedal poslanec Martin Borguľa v mene Klubu pre Bratislavu.

Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová má iný názor. Podľa nej snaha Bratislavčanov vyšla nazmar vďaka alibizmu niektorých poslancov a svojim voličom budú ťažko vysvetľovať svoju neprítomnosť v sále počas hlasovania. „Nebolo inej možnosti, ako hlasovať o zákaze celoplošne a nie vyňať jednotlivo niektoré druhy hazardných hier. Nemyslím si, že poslanci tomu nerozumeli. Naopak, tomu rozumeli až príliš dobre,“ dodala Čahojová.

Účastníci protestu proti zákazu hazardu v Bratislave na Primaciálnom námestí počas zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Autor: SITA, Marek Mrvis

O schvaľovanie VZN bol záujem aj zo strany Bratislavčanov. Pred budovou magistrátu aj Zrkadlovou sieňou Primaciálneho paláca sa zhromaždili desiatky ľudí. V modrých tričkách boli odporcovia úplného zákazu herní. V rukách držali transparenty ako „Pracujem v herni, dáte mi zajtra prácu?“ či „Chceme reguláciu, nie zákaz!“ Obhajcov úplného zákazu v bielych tričkách s logom „Bratislava proti hazardu“ nebolo menej. Konečné rozhodnutie poslancov sprevádzalo hlasné bučanie aj potlesk.

Hovorkyňa Asociácie zábavy a hier a Asociácie prevádzkovateľov videohier Dominika Lukáčová uviedla, že ide o malý zázrak, že sa poslanci nezľakli. „My sme počuli, že sú za reguláciu a nie za úplný zákaz hazardu. Prísna regulácia nebude, Bratislava však nebude trpieť čiernym trhom a mafiou,“ poznamenala Lukáčová s tým, že reguláciu zrejme treba a asociácia je pripravená s mestom spolupracovať.

Nezaradený poslanec a starosta Vajnôr Ján Mrva primátora vyzval, aby na ďalšom riadnom zastupiteľstve 30. marca návrh VZN opäť predložil poslancom. „VZN nebolo prijaté, bolo len odmietnuté a podľa nášho právneho výkladu môže byť opäť predložené na rokovanie zastupiteľstva. Bolo nás len 41 zo 45 a tí, ktorí neboli prítomní, deklarovali, že by boli za,“ mieni Mrva.

Podľa poslanca Jána Budaja z Bratislavského klubu je riešením zmena zákona o hazardných hrách. „Mesto by tak mohlo presne diferencovať aj lokalitu, lebo Petržalka či Devín je odlišný od Starého Mesta, kde sú turisti a hry majú celkom iný účel. A tiež, aby mohlo diferencovať v jednotlivých zariadeniach. Presné znenie predložím v krátkej dobe ako novelizáciu tohto zákona,“ sľubuje Budaj.

Na jar 2015 sa starostovia všetkých 17 mestských častí zhodli, že situácia s hazardom je neúnosná a treba ju riešiť. Následne v máji sa všetkých 45 poslancov mestského zastupiteľstva podpísalo pod petíciu a tým podporili zákaz hazardu v Bratislave. „Dňa 26. januára 2017 všetci 39 prítomní poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne odhlasovali požiadavku, aby primátor predložil návrh nariadenia s úplným zákazom hazardu. Jednomyseľne,“ upozornil Nesrovnal.

Pod petíciu sa podpísalo 136 139 ľudí, po kontrole bolo platných 98 118 podpisov. V auguste 2016 zmizlo z magistrátu vyše 3-tisíc hárkov, pričom na jednom hárku bolo 16 až 17 podpisov.

Ak sa aj Bratislave nepodarí vytvoriť si vlastné podmienky, od tohto januára platí novela zákona o hazardných hrách, ktorá by sa mala zaviesť do praxe postupne do dvoch rokov. Tá prinesie zníženie počtu herní asi o 40 percent. Hracie automaty majú celkom zmiznúť z krčiem či benzínových púmp. Namiesto doterajších piatich bude musieť v herni fungovať aspoň dvanásť automatov. Do herní budú mať zakázaný vstup ľudia závislí od gamblingu či poberatelia rôznych sociálnych dávok.