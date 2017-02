U voľne žijúcich vtákov potvrdili 50 prípadov vtáčej chrípky

Na Slovensku je k 13. februáru evidovaných osem ohnísk nákazy vtáčou chrípkou A(H5N8) v chovoch a 50 potvrdených prípadov u voľne žijúcich vtákov. Zhruba v polovici týchto prípadov zomrelo vodné vtáctvo na vodných plochách a pri svojich zimoviskách. Na viacerých miestach naďalej zomierajú vtáky na vtáčiu chrípku napriek hygienickým opatreniam. Informuje o tom Štátna veterinárna a potravinová správa na svojej webovej stránke.

Veterinárna a potravinová správa eviduje od 6. februára do 13. februára nové prípady vtáčej chrípky v regióne Komárno, Púchov, Senec, Bratislava, Galanta, Nitra, Šaľa a Žilina. Vo všetkých prípadoch ide o úhyn voľne žijúcich vtákov, najmä labutí. Dotknutým obciam, chovateľom vtáctva a poľovným združeniam boli nariadené veterinárne opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia nákazy, dodala Štátna veterinárna a potravinová správa.

Vtáčia chrípka A(H5N8) je subtyp vírusu, ktorý sa šíri medzi vtákmi, spôsobuje ochorenie viacerých vnútorných orgánov s takmer 100 percentnú úmrtnosť do 48 hodín. Informuje o tom úrad verejného zdravotníctva na svojej webovej stránke. Napriek tomu, že nebol zaznamenaný prenos vírusu na človeka, úrad verejného zdravotníctva túto možnosť nevylučuje. V riziku nákazy sú všetky osoby, ktoré sa dostali do kontaktu s chorým alebo uhynutým vtákom. Preto úrad verejného zdravotníctva pripomína, že takéto osoby by mali sledovať svoj zdravotný stav, merať si dvakrát denne teplotu 10 dní od kontaktu s vtákom. V prípade vzniku akýchkoľvek príznakov chrípky je potrebné bezodkladne kontaktovať svojho lekára.

Subtyp vírusu vtáčej chrípky typu A(H5N8) sa do roku 2014 vyskytoval iba v Ázii a potvrdil sa len u zvierat. V roku 2014 potvrdili vírus v Nemecku a v niektorých ďalších európskych krajinách. Vo väčšine prípadov došlo k hromadnému úhynu vtáctva rôznych druhov. Spôsob šírenia vírusu zjavne súvisí so sezónnou migráciou sťahovavého vtáctva zo severovýchodných častí Eurázie.