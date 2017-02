Robert Fico už vie, kam sa odsťahuje z Bonaparte

Ako uviedol pre Plus JEDEN DEŇ, je to dom v Bratislave, ktorý má 25 rokov a bude si vyžadovať rekonštrukciu. Fico podľa denníka uvažuje, že by si dom kúpil a zrekonštruoval.

„Budem si musieť už vyriešiť svoje bývanie, pretože nemám nehnuteľnosť, v ktorej by som mohol žiť, keďže si stále prenajímam byt. A ako dobre viete, nároku na bezplatné bývanie od štátu som sa vzdal,“ uviedol Fico.

Predseda vlády rovnako zopakoval, že ak sa potvrdí, že Ladislav Bašternák je daňový podvodník, opusti bytový komplex Bonaparte. Ako uviedol, bolo by neudržateľné, aby tam ostal. Fico tiež uviedol, že nepozná pozadie činnosti Bašternáka. Pri otázke, či smeruje vyšetrovanie Bašternáka k obvineniu, uviedol, že ako politik nemôže disponovať informáciami z vyšetrovacích spisov.

Predseda vlády sa tiež vyjadril k šéfovi jeho mediálneho tímu Erikovi Tomášovi. Pri otázke, či mu prekáža, že predseda NR SR Andrej Danko sa opakovane sťažuje na Erika Tomáša, uviedol, že Tomáš je v prvom rade poslanec parlamentu a ústavný činiteľ. „Som veľmi rád, že sa venuje aj našej komunikačnej stratégii. Mám výborný tím ľudí, ktorí mi robia podporu v mediálnych otázkach. A tento tím je pre mňa mimoriadne dôležitý a veľmi dôležité je, že tento tím vedie Erik Tomáš. To je všetko, čo môžem k tejto téme povedať. Tento tím má moju absolútnu podporu,“ dodal Fico.