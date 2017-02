Danko: Ak sa nezmení stav v energetike, v koalícii nebudem

Šéf SNS dodal, že novela rokovacieho poriadku má zmysel. Rokovanie parlamentu o odvolávaní premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktoré sa konalo v utorok 14. februára, zmaril podľa slov Danka práve jeho navrhovateľ Igor Matovič (OĽaNO) tým, že i napriek rokovaciemu poriadku vniesol vizuálne pomôcky. „Ja som zodpovedný za poriadok NR SR, aby tam nevzniklo násilie. Parlament je výkladná skriňa nášho správania sa. Sama opozícia nám dala vo veľa veciach za pravdu. Na zmeny som hrdý,“ povedal.

Danko sa tiež vyjadril, že chce sprísniť zákon o politických strán tak, aby boli transparentné a aby občania vedeli, kam idú milióny, ktoré politické subjekty od štátu dostávajú. „Do súťaže politických strán sme totiž pustili eseročky a ľudí, ktorí nemusia hľadať kompromis," povedal.

Podľa neho sa musí parlament zaoberať sociálnymi vecami a problémami, ktoré trápia ľudí. V súvislosti s kauzou vysokých cien energií povedal, že síce premiér Fico roztrhal faktúru za energie na tlačovej besede, Danko by „roztrhal“ bývalého šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefa Holjenčíka. Už v utorok bude koalícia hovoriť o budúcnosti energetiky. Danko je za to, aby podiely v strategických podnikoch získal štát naspäť do svojich rúk. Ako povedal, ak by sa situáciu nepodarilo dať do poriadku, v koalícii so Smerom-SD by nebol.

Danko zdôraznil, treba urobiť poriadok so spoločnosťou Energetický a průmyslový holding (EPH), teda so spoluvlastníkom SPP, Stredoslovenskej energetiky, či Slovenských elektrární.

„Je nešťastie, že títo dravci do našej energetiky vošli, a to za vlády Smeru-SD. Chcem teda, aby súčasná koalícia získala tieto podiely naspäť pre štát. Nechcem, aby nás dobehlo ich úverové zaťaženie a drancovanie cez dividendy. Ak to nedáme do poriadku, radšej v koalícii nebudem," dodal. „Musíme zmeniť filozofiu v energetike," uviedol.