Budú najdrahšie lieky pre viac pacientov?

Problémom je, že každá z troch zdravotných poisťovní má na ich udeľovanie vlastné pravidlá. Zástupcovia pacientov už roky upozorňujú, že celý proces je pomalý a človek sa k účinnej liečbe dostáva neskoro. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje zmenu a tvrdí, že vďaka nej budú najmodernejšie lieky, ktoré pomáhajú zachraňovať životy, dostupnejšie.

K veľkej časti inovatívnych (najnovších, originálnych, biologických) liekov sa chorí dostávajú v špeciálnom režime. Musia najprv požiadať poisťovňu, aby ich uhradila. Ide pritom o lieky na onkologické, neurologické či zriedkavé ochorenia, ktoré patria medzi najdrahšie. Tri zdravotné poisťovne na ne ročne dajú okolo 30 miliónov eur, dve súkromné poisťovne vlani schválili liečbu viac ako 700 poistencom, štátna poisťovňa tento údaj neuviedla.

Pacienti s výnimkami nemajú až také dobré skúsenosti. „Politika zdravotných poisťovní je taká, že najskôr odporúčajú tie staršie a lacnejšie lieky, aj keď vedia, že riziko, že nezaberú, je veľmi vysoké,“ poukazuje Anna Valachová z Nadácie na pomoc onkologickým pacientom. Je to podľa nej veľký problém, ak lekár musí začínať s lacnejšou a menej účinnou liečbou, a to aj vtedy, keď príde pacient v pokročilom štádiu ochorenia. Hoci máme dostupný moderný liek, musí ho schváliť zdravotná poisťovňa. „Pacient stráca drahocenný čas, účinnejšej liečby sa preto už mnohí nedožijú,“ mieni Valachová. Ak by sa to zmenilo, bol by to podľa nej veľký prínos pre onkologických chorých.

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje novelu, ktorá určí podmienky na to, ako zaradiť viac najdrahších liekov do verejného poistenia. „Podľa súčasného znenia zákona je približne iba 20 percent inovatívnych liekov zaradených do zoznamu kategorizovaných liekov. Naším cieľom je tento podiel zvýšiť,“ povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. O koľko liekov viac by mohlo prejsť do kategorizácie, už nespresnila. Kategorizované lieky zdravotné poisťovne uhrádzajú automaticky, nemusia ich posudzovať na výnimky.

Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov je podľa Eliášovej zaradená do legislatívnych úloh vlády na tento rok. „Jej dátum predloženia na rokovanie vlády je august tohto roka,“ dodala.

Rýchlu zmenu žiada aj Občianske združenie Amazonky, ktoré združuje ženy s rakovinou prsníka. „Skutočne sa nám stalo, že onkologička predpísala našej členke liek na výnimku a zdravotná poisťovňa ho neschválila. Vtedy sme sa poskladali a vyzbierali sme na liečbu peniaze my,“ spomenula predsedníčka združenia Eva Bacigalová. Spojili sa s Asociáciou na ochranu práv pacientov a spoločnými silami tlačili na poisťovňu, až zvyšok liečby uhradila.

Hoci pacientka nakoniec liek získala, bolo už neskoro. „Netvrdím, že je to tým, že nedostala včas liečbu, ale úvaha zdravotnej poisťovne bola taká, nech ju onkológ lieči ,inými' liekmi, rozumej lacnejšími, čo sa aj stalo,“ konštatovala Bacigalová s otázkou, či žene mohlo pomôcť, keby bol účinnejší liek podaný včas. „V každom prípade by jej to možno predĺžilo život,“ poznamenala.

Podľa Bacigalovej je jasné, že poisťovne očividne pri posudzovaní liečby hľadajú úsporný variant. „Onkológ asi vie, prečo predpisuje konkrétny liek, určite vie, prečo by ho pacient mal dostať, tak si neviem predstaviť, kto potom rozhoduje a škrtá, a tým pádom má v rukách život človeka,“ uzavrela.

Štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu vlani o výnimku žiadalo 5 008 ľudí, koľkým ju schválila, nechce uviesť. Za tri štvrťroky uhradila za tieto lieky 20,4 mil. eur. Keďže rok ešte nie je uzavretý, očakáva, že celkové náklady budú viac ako 27 miliónov eur. „Hlavný podiel predstavujú lieky určené na liečbu onkologických ochorení, keďže práve v tejto skupine je aj najvyšší počet inovatívnych, mimoriadne finančne nákladných liekov,“ spresnila Alena Michalicová z referátu komunikácie VšZP.

Michalicová odmieta, že by poisťovňa zámerne volila najlacnejšiu liečbu. Podľa nej pri posudzovaní výnimky zohľadňujú, či boli vyčerpané všetky dostupné terapeutické postupy, ako aj celkový liečebný dosah vzhľadom na zdravotný stav poistenca. „V prípade, ak VšZP liečbu schváli, tak ju aj uhradí,“ pripomenula hovorkyňa.

V Union zdravotnej poisťovni zasadá k žiadosti pacienta odborná komisia. Poisťovňa tvrdí, že jej záleží na poistencoch, preto každú žiadosť posudzujú individuálne. „Napríklad ak ide o onkologické ochorenie, je zložená z najmenej troch odborníkov, vrátane farmaceuta a onkológa,“ vysvetlila proces schvaľovania výnimiek hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Súčasne sa podľa nej kladie dôraz na vyjadrenie ošetrujúceho lekára, prípadne lekárov.

V minulom roku schválili lieky 65 poistencom v sume 2,2 mil. eur. Išlo o onkologické a genetické ochorenia. „Máme však ešte dvoch poistencov so zriedkavou diagnózou atypický hemolyticko-uremický syndróm, ktorí potrebujú nekategorizovaný liek s úhradou milión eur ročne,“ dodala Dupaľová Ksenzsighová.

Zdravotná poisťovňa Dôvera priznáva, že systém výnimiek je neudržateľný. Podľa jej PR manažéra Mateja Štepianského by mali dostať úhrady takýchto liekov pravidlá. „Mal by existovať jednotný mechanizmus, ktorý by určil, ako sa inovatívne lieky dostanú do kategorizácie,“ povedal Štepianský.

Náklady za vlaňajší rok poisťovňa nemá vyčíslené. „Na základe starších údajov však môžeme povedať, že žiadostí o udelenie výnimiek každoročne pribúda. Oproti roku 2011 bol ich počet v roku 2015 takmer dvojnásobný,“ uviedol Štepianský. V roku 2015 dostali 750 žiadostí, schválili 650 v sume 5,3 mil. eur.

Zmenu, ktorú avizuje ministerstvo zdravotníctva, podľa šéfky Občianskeho združenia Amazonky Evy Bacigalovej tisícnásobne vítajú, majú však pochybnosti. „Chceli by sme pomôcť, aby to tak skutočne bolo. Obava, či to tak bude, tu skutočne je, pretože rezort plánuje na liekoch výrazné šetrenie a šetria už teraz aj samotné zdravotné poisťovne,“ pripomenula.

Sprístupnenie moderných a drahých liekov a zároveň aj šetrenie v liekovej politike sa podľa rezortu vzájomne nevylučujú. Ten totiž v tomto roku plánuje aj vyraďovanie liekov z kategorizácie. Malo by ísť o také, pri ktorých nie je preukázaný dostatočný liečebný efekt. Novela zákona by mohla platiť už od decembra tohto roka, prípadne od januára 2018. Od tohto dátumu sa budú vybavovať aj žiadosti o zaradenie liekov do kategorizačného zoznamu podľa nových požiadaviek. Zdravotné poisťovne by nové lieky mohli automaticky uhrádzať od apríla 2018.