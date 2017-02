Lajčák: Bezpečnostná rada OSN neodráža realitu dnešného sveta

Každý uznáva, že v Bezpečnostnej rade nie je zastúpená ani Afrika, ani Latinská Amerika, ale na druhej strane, keď sa začne hovoriť o detailoch, ako napríklad koľko členov alebo stálych členov by Bezpečnostná rada mala mať, ako by malo fungovať právo veta, tak na tieto otázky existujú rozličné názory.

Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, ktorý bude od septembra predsedom Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.

Lajčák priznal, že téma reformy BR OSN aj samotnej organizácie je na stole. Ako však dodal, on osobne nemá rad slovo reforma. „Slovo reforma pôsobí ako jednorazový akt. Ak sa zmenia okolnosti, musíte sa prispôsobiť alebo prestane byť relevantný. Nikto nemôže trvať na tom, že BR OSN tak ako je, musí ostať navždy. Ale skôr je dôležité nájsť spôsob, aby BR OSN svojím zložením bola schopná odrážať to, ako vyzerá táto planéta," povedal minister s tým, že ide o proces, ktoré nie je možné spomaliť, ale ani sa nedá veľmi urýchliť.

Na otázku, či by svoju stoličku v Bezpečnostnej rade OSN mala mať aj Európska únia, Lajčák povedal, že táto téma nie je aktuálna. „Bol by som rád, aby si Európska únia získala takú autoritu, aby tá téma bola na stole, ale dnes nie je. Ani nikto nenastoľuje takú tému, že by mala mať EÚ svoju stoličku v BR OSN," povedal minister.

V súvislosti s OSN sa hovorí aj o tom, že USA by mohli znížiť svoje príspevky do organizácie. Izrael už podobný krok oznámil, svoj tohtoročný príspevok v reakcii na rezolúciu BR OSN, ktorá odsudzuje budovanie izraelských osád v Predjordánsku, zníži o približne šesť miliónov dolárov. Príspevok USA tvorí vyše 20 percent rozpočtu organizácie. „Ja som presvedčený, že USA potrebujú OSN rovnako, ako OSN potrebuje Spojené štáty. To platí pre každú členskú krajinu," uviedol šéf slovenskej diplomacie s tým, že problémy, ktoré dnes pred sebou máme, sú takého rozsahu, že žiadna individuálna krajina, ani tá najväčšia, nie je schopná ich riešiť sama.

„Nechcem reagovať na rôzne vyjadrenia, ktoré zazneli, jednoducho počkajme na konkrétne kroky, na konkrétnu politiku. Ja verím, že USA budú naďalej zodpovedným členom. Sú hlavným prispievateľom do rozpočtu, najväčším, a verím, že to tak ostane," uzavrel minister.